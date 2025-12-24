「日本隊都要發抖」美國隊補齊最後拼圖！破14億豪華陣容成形

▲ 美國隊陣容星光熠熠，圖中左起為費城費城人強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）、宣布參戰經典賽的布哈波（Bryce Harper），以及擔任美國隊長的洋基球星賈吉（Aaron Judge），被外界視為本屆WBC最具奪冠相的夢幻核心。 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

劍指世界冠軍的美國代表隊再度補強戰力。費城費城人球星哈波（Bryce Harper）於美國時間23日透過個人社群平台宣布，將出征明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC），這名重量級球星的加入，等同補齊美國隊陣容中的「最後一塊拼圖」，也讓球迷情緒沸騰。

現年33歲的哈波，生涯兩度榮膺國聯最有價值球員（MVP），是大聯盟最具代表性的強打之一。本季他繳出打擊率2成61、27轟、75分打點、OPS 0.844的成績，與隊友舒瓦伯（Kyle Schwarber）聯手撐起費城人火力。

哈波在貼文中寫道：「15歲時第一次把這個顏色放在胸前，那種感覺無可取代。能宣布代表美國出戰WBC，真的讓我非常興奮。」展現強烈參賽意願。 隨著哈波點頭參戰，原本被認為仍有變數的一壘人選也正式拍板。

美國媒體《Jomboy Media》旗下棒球節目《Talkin’ Baseball》指出，美國隊的預想名單已逐漸成形，哈波的加入讓整體陣容更加完整。

哈波握有13年3.3億美元的頂級合約，此次參賽消息一出，也立刻引發美國球迷熱烈回應，不少人在社群平台直呼「這支球隊怎麼輸」、「連日本隊都瑟瑟發抖」、「根本全明星隊」、「從日本隊角度看太可怕了」，對美國隊奪冠前景充滿期待。 回顧上屆經典賽，美國隊在冠軍戰不敵日本，與冠軍擦身而過。

本屆賽事，美國隊由賈吉（Aaron Judge）擔任隊長，投手方面則有史金恩茲（Paul Skenes）與史庫柏（Tarik Skubal）等賽揚獎等級強投接連表態參戰，整體陣容總身價突破14億美元，被視為史上最豪華等級之一，誓言捲土重來、挑戰世界第一。