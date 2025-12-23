傷後復出再遇挫折　前洋基頂級新秀瓦爾迪楚克遭運動家DFA

▲瓦爾迪楚克（Ken Waldichuk）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

奧克蘭運動家23日進行陣容調整，透過交易迎來紐約大都會資深二壘手麥克尼爾（Jeff McNeil），在交易正式公布的同時，球團也宣布，將前洋基頂級投手新秀瓦爾迪楚克（Ken Waldichuk）指定讓渡（DFA），為其漫長且坎坷的傷後復出之路再添變數。

27歲的瓦爾迪楚克因傷勢問題已超過2年未在大聯盟登板，他最初因左手臂傷勢嘗試以休養與復健方式回歸，但最終仍接受TJ手術，導致連續兩個賽季無法於大聯盟出賽。

瓦爾迪楚克2019年在MLB選秀會第5輪被洋基選中，2022年8月被交易至運動家，作為交換蒙塔斯（Frankie Montas）與特里維諾（Lou Trivino）的籌碼之一；他於同年9月完成大聯盟初登板，並在對戰大都會的比賽中拿下生涯首勝。

2023年賽季，瓦爾迪楚克在運動家扛下更重責任，先發22場、總計出賽35場，但整體表現起伏不小，尤其面對長打型打者時顯得吃力，單季141局被敲24轟，最終繳出4勝9敗、防禦率5.36的成績；季中一度轉任牛棚角色，不過在該季最後14次出賽中仍有11場是先發。

賽季結束後，他被診斷為屈肌肌腱拉傷與尺側副韌帶扭傷，隨後動刀進行韌帶重建，並於2024年冬天持續復健；2025年球季他自1A史托克頓展開復健賽事，投出3局無失分、4次三振的表現後升上3A拉斯維加斯。

然而，復健進程並不順利，瓦爾迪楚克的球速始終未能有效回升，在3A累計15場先發與1次後援中，僅拿下2勝6敗，防禦率高達8.65，51局投球被敲63安、投出42次保送，WHIP達2.06，對手打擊率高達3成01。

效力運動家的兩個賽季中，瓦爾迪楚克合計29場先發、42場出賽，戰績6勝11敗、1次救援成功、防禦率5.28；球團目前的期待，是他能在讓渡程序中未被其他球隊網羅，續留體系內等待重生機會。