林安可加盟西武獅1月9日台北舉辦記者會　見面會門票開賣掀熱潮

▲林安可 。（圖／截自西武獅官方社群IG）

▲林安可。（圖／截自西武獅官方社群IG）

記者胡冠辰／綜合報導

今年統一獅林安可行使旅外自由球員權益，獲得日職埼玉西武獅肯定爭取加盟，球團已規劃相關行程，林安可加盟記者會訂於明年1月9日在台北舉行，隨後於1月11日回到台南棒球場，參加母隊為他舉辦的球迷見面會。

1月11日14:00統一獅在台南棒球場特別舉辦「ライオンズの絆 ITO!林安可感謝球迷見面會」，開放球迷朋友購票入場，踏入台南棒球場草皮區，一起歡送林安可。

見面會採售票方式，名額限量3000人，票券銷售狀況相當熱烈，配合林安可旅日發展，統一獅也同步推出專屬紀念商品系列，將於24日中午12點在萊恩酷商城開放預購。

凡購票進場的球迷朋友，均可獲得「ライオンズの絆ITO!林安可旅日限定紀念海報」，入場門票每人150元；此外，為了答謝長期支持林安可球迷朋友，也特別推出簽名會套票，將採實名制登記購票，每人限購一張，簽名會套票售價1077元/張，限額200張。

至於林安可在西武獅的背號為73號。日媒指出，他與西武簽下2加1年的合約，首年年薪即突破1億日圓，若加上激勵獎金，整體合約總值最高可達6億日圓，約新台幣1.2億元。

另一方面，因自由球員林岱安轉戰富邦悍將，統一獅在補償方案中選擇「金錢加人選」，確定獲得投手江少慶以及324萬元轉隊費；球隊領隊蘇泰安預計於下週與江少慶會面，這也將是雙方首次正式接觸。

關鍵字： 林安可日本職棒西武獅統一獅

