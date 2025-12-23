村上宗隆為何只簽2年？經紀人親揭關鍵：選了最適合的球隊

▲村上宗隆入團記者會 。（圖／截自白襪X）

記者王真魚／綜合報導

養樂多隊強打村上宗隆22日（台灣時間23日）在芝加哥白襪主場Rate Field舉行入團記者會。村上與白襪簽下2年總值3400萬美元合約。雖然未如部分美媒先前預測的「最長8年、上看9位數美元」超級合約，但經紀人克洛斯（Casey Close）說明，這是一筆著眼未來的策略性選擇。

克洛斯表示，「先累積必要的經驗，若兩年後機會到來，仍可再次投入自由球員市場。村上選擇了對他而言最合適的球隊。」

克洛斯也透露，談判過程中，球團與村上團隊在日本的亮眼實績，與揮空率等數據層面的疑慮之間反覆權衡。「談判初期確實有不少球隊展現興趣，但在45天的交涉後段，白襪逐漸脫穎而出。」

這份「2年約」對年僅25歲的村上而言，反而是一次豪賭式的機會。只要能在大聯盟站穩腳步，他最快將在27歲再度取得FA資格，屆時甚至有機會挑戰日本野手史上最高年薪，被視為放眼未來的關鍵選擇。

值得一提的是，白襪屬於聯盟中的小市場球隊，本季團隊總薪資僅排名30隊中的第26位，過往類似等級的球星多半流向道奇、洋基等豪門，如今能成功簽下日本三冠王，也被視為相當罕見的案例。

白襪GM蓋茲（Chris Getz）難掩興奮表示，「能讓日本的超級球星穿上白襪球衣，真的超乎想像，老實說，想到他每天都可能出現在先發名單裡，現在還有點不敢相信。」

克洛斯最後也強調，「每一份合約都取決於市場環境與球員優先順序，這是在多項因素考量下做出的選擇，對村上而言，是一筆正確、且相當具突破性的選擇。」