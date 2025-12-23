史庫柏去留受矚　道奇等隊評估交易可能

▲老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇在本季休賽期間傳出交易動向，外界盛傳球團有意透過交易方式，網羅來自底特律老虎的王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）。除了道奇之外，據傳也有多支球隊正在評估其動向。

史庫柏已連續兩年拿下賽揚獎，預計將在下季結束後取得自由球員（FA）資格，外界普遍認為老虎與他完成延長合約的難度不低。

在此背景下，老虎於休賽季提前評估交易史庫柏的可能性浮上檯面，其他球團也在明知僅能「使用一年」的風險下，持續進行情報蒐集。目前被點名的追逐者包括道奇、紐約大都會與波士頓紅襪等隊。

不過，若要換回史庫柏，勢必得付出相當可觀的交易籌碼。對已擁有包括大谷翔平在內多名先發投手的道奇而言，交易包裹很可能需要涵蓋具即戰力的投手，甚至是多名高潛力新秀。

對於史庫柏究竟會續留老虎，抑或被交易，美國媒體《Newsweek》普瑞斯內爾（Zack Pressnell）分析，「老虎若選擇送走這位王牌，前提是球團並未對續約做出最大努力。若確認再簽回他的可能性趨近於零，交易或許是合理選項；但以現階段而言，老虎更應該圍繞史庫柏，打造一支以爭冠為目標的陣容。」