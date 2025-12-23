村上宗隆3000萬美元合約細節曝光　附帶「拒下放條款」奪獎另有獎金

Munetaka Murakami brought a White Sox sock to his introductory press conference pic.twitter.com/RjHsyOPWOH — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) December 22, 2025

記者王真魚／綜合報導

養樂多強打內野手村上宗隆於22日（台灣時間23日）舉行加盟芝加哥白襪的入團記者會。透過入札制度挑戰大聯盟的村上，與白襪達成2年3400萬美元（約新台幣約 10.7 億元）的合約協議，背號確定為「5」。記者會一開始，村上即以英文致詞，展現幽默一面讓現場洋溢笑聲，白襪球團官方X（前推特）也分享了會見畫面。

根據彙整球員合約細節的《Cot’s Baseball Contracts》資料，村上的兩年合約包含100萬美元簽約金，2026年年薪1600萬美元，2027年年薪1700萬美元。他將在2027年球季結束後、28歲時取得自由球員（FA）資格。

值得注意的是合約中的激勵獎金條款。若村上在2026年的年度獎項評選中名列前茅，將影響2027年的年薪調升幅度：MVP加薪100萬美元、MVP票選第2或第3名加薪50萬美元、第4至第10名加薪25萬美元（約新台幣3900萬元）；新人王另加25萬美元。

日本球員能在大聯盟首年就拿下MVP者，僅有2001年的鈴木一朗。新人王方面，過往得主包括野茂英雄（1995）、佐佐木主浩（2000）、鈴木一朗（2001）、大谷翔平（2018）。若村上能成為大谷之後、相隔8年再度獲獎的日本選手，下一季年薪將提升至1625萬美元。

此外，合約中也附帶「拒絕下放小聯盟條款」，未經本人同意不得被下放。白襪近兩季皆吞下100敗以上，儘管村上若出現低潮，球團仍可能耐心起用，但此條款也確保了他在陣中的基本地位。另包含專屬口譯以及日本與美國往返的交通費用補助等配套。

▲村上宗隆入團記者會 。（圖／截自白襪X）