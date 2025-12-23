運動雲

道奇也想要徐若熙！派大谷教頭挖角1因素錯過　軟銀3億銀彈搶人

▲徐若熙 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲徐若熙 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今年台灣強投徐若熙加盟日職軟銀隊，據日媒透露，本周五軟銀球團將親自來台舉辦盛大加盟記者會，宣告這場搶人大戰正式落幕。不過根據了解，其實美國大聯盟也對徐若熙有興趣，道奇甚至本來要派出當初挖角大谷翔平的教練來搶人，只是1因素讓徐若熙跟大聯盟錯身而過。

今年台灣最受矚目的棒球新秀徐若熙，宣布要挑戰國際舞台，引發美職和日職球隊激烈競爭。不只是日職名門軟銀，連近期在大聯盟達成連霸的洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）都加入爭奪戰，讓徐若熙身價水漲船高。根據日本媒體最新消息，軟銀球團將於本周五親自來台，舉辦徐若熙加盟記者會，正式迎接這位台灣王牌投手進軍日職。

▲▼徐若熙。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

球隊搶人大戰／美職日職出招比拚
其實，徐若熙因年資不足，根本無法直接簽下美職大聯盟合約，只能選擇小聯盟入隊，這讓日職球隊有了搶先機會。日職火腿隊率先向徐若熙開出3年600萬美元的合約，展現高度誠意。沒想到軟銀球團更猛，直接提出3年800萬美元的報價，讓競爭進入白熱化。

道奇隊對徐若熙的企圖心也很強，甚至打算派出球隊高層和總教練羅伯茲（Dave Roberts）親自來台灣，力邀他加盟。不過軟銀球團不願意夜長夢多，臨時再加碼，把合約提升到3年1000萬美元，最終成功將徐若熙納入旗下，結束這場球隊激烈搶人大戰。

▲▼ 徐若熙 。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

合約大比拼／徐若熙加盟軟銀全台矚目
徐若熙的選擇不只讓台灣球迷興奮，連日職各隊也感受到軟銀球團的強勢手腕。火腿隊雖然誠意十足，但合約金額和球團資源都比不上軟銀，最後只能飲恨。軟銀球團則展現十足誠意，積極派人來台舉辦記者會，充分展現對徐若熙的重視。

這次徐若熙旅外，讓國際棒壇看到台灣新生代球員的實力和魅力。隨著軟銀球團即將來台舉辦記者會，徐若熙加盟日職的消息也將成為台灣體壇最熱門話題，大家都期待他在日本職棒打出一片天，未來還有機會挑戰美職大聯盟。

