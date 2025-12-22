無安打也能贏！陳柏均王牌封鎖　正義8局PK搶進諸羅山盃64強

▲▼正義國小陳柏均先發6局無失分。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

新北市正義國小與新竹市東園國小22日在諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽高年級組上演激戰，雙方一路鏖戰至延長賽第8局才分出勝負。正義在8局下靠再見保送攻下致勝分，最終以3比2險勝，驚險闖進64強。

兩隊前6局形成投手大戰，正義先發投手陳柏均與東園邱祈慎皆展現壓制力，雙方互無得分，正規6局結束仍是0比0，進入延長賽「突破僵局制」。第7局雙方各攻下1分，第8局上東園靠保送擠回1分，不過8局下投手未能守住，連續投出兩次四壞球，讓正義跑回2分，提前結束比賽。

正義此役全場未敲出安打，完全靠投手與跑壘取勝。陳柏均先發6局無失分，後援投手王柏超登板2局失2分（非責失）。總教練林志翰表示，兩人皆為小六生，也是球隊前兩號投手，「陳柏均今天表現近乎完美，球速與壓制力都有出來，投出王牌水準；王柏超則是低肩側投型，重點是把球投進好球帶，交給守備處理。」

另場賽事，KEEP棒球學院A與彰化縣南郭國小同樣打到延長賽，KEEP在7局上靠邱泳霖關鍵安打攻下超前分，以4比2險勝晉級。邱泳霖單場3打數3安打，包含致勝打點，表現亮眼。

中大紅襪新北與嘉義市垂楊國小也鏖戰至突破僵局制，中大紅襪新北在6局上靠趙冠凱安打等攻勢單局進帳3分，加上先發投手林宗逸完投6局穩住戰局，最終以6比4獲勝，隊史首度挺進64強。

藍色閃電則在小五左投陳昶志先發3局狂飆6K帶領下，以12比0擊敗新北眼鏡蛇順利晉級。陳昶志具左投優勢，控球與球速俱佳，是2024年全國社區學生棒球大賽U10組冠軍班底成員。

低年級組方面，台南市白河國小表現亮眼，在隊長顏松緯兩度登板領軍下，以16比1擊敗松體藍，順利晉級16強。總教練王冠霖指出，顏松緯是小四生，也是球隊核心戰力，「雖然實力足以報名高年級組，但考量人數配置，讓他在低年級組帶隊。他球齡約一年，天賦佳、練習態度認真，進步速度非常快。」