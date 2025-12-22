悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴

▲林威助。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將休季球員動向備受矚目，尤其在FA補償選手中，統一獅挑走江少慶引發熱議。不過過程中，25人保護名單外流，富邦悍將曾向聯盟提出抗議，執行副領隊林威助也直言，此事恐影響球隊與球員之間的信賴關係。

談到補償名單曝光一事，林威助表示：「一開始的保護名單應該只有兩隊會知道，對於外流這件事，之後會請聯盟訂定一個規範，陳昭如領隊應該也有跟聯盟反映過。」

林威助指出，目前僅能保護25人名單，再加上今年的選秀、戰力補強等多重考量，其實要做到全面性保護相當困難。他說：「即使沒有被保護到的球員，我們仍非常希望他能留在原本的球隊繼續貢獻。如果名單外流，是否會對球隊與球員之間的信賴關係造成影響？所以這部分我認為，盡可能不要外流會比較好。」

首次以執行副領隊身分參與領隊會議，林威助坦言仍在學習階段，「今天主要聽會長與各隊領隊討論一些事情，和以往參與總教練會議的感覺不太一樣。」

針對近期教練團異動頻頻，林威助表示：「教練團其實差不多了，之後會一併公布。」外籍洋將部分也將待時機成熟後再正式對外說明；至於是否評估日本球員，他則回應：「都有可能。」