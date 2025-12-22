運動雲

獨/樂天桃猿公布二軍宿舍最新進度 內部照片曝光

▲樂天宿舍二軍新址內部曝光 。（圖／讀者提供）

記者胡冠辰／台北報導

樂天桃猿二軍宿舍下半年引發居住品質與門禁安全爭議，11月球員工會對外說明介入協調進度，引發球迷高度關注；今（22日）中華職棒召開領隊會議，樂天桃猿副領隊礒江厚綺會後受訪時，對外說明最新進度，強調球團已找到新宿舍地點，預計明年元旦後將陸續安排球員入住。

礒江厚綺表示，在先前相關問題曝光、記者會結束後，球團隨即啟動尋找新宿舍的作業，過程中也獲得桃園市政府協助，目前已確定新地點，「預計明年1月1號之後，球員會開始陸續入住。」

▲樂天宿舍二軍新址內部曝光 。（圖／讀者提供）

針對外界關心相關規劃是否已完成，礒江厚綺指出，球團已安排球員、教練及行政人員前往現場實地確認環境，確保整體住宿條件符合需求；至於新宿舍位置，他僅透露地點「靠近桃園市區」。

至於原本引發爭議的舊宿舍，礒江厚綺說明，球團已向房東表達近期內將退租的立場，目前相關行政與退租程序仍在進行中。

此次回應，也呼應日前球員工會發布的說明；工會指出，依現行《中華職棒聯盟規章》與《職棒選手契約書》，住宿、膳食等非報酬性福利並未明文規範，因此必須仰賴勞資雙方在誠信與互信基礎下協商。工會當時11月曾強調，已與球團進行多次正式會議與溝通，並肯定球團願意投入資源、提出具體改善計畫。

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒

