林佾葳先發好投MVP！合庫奪爆米花聯盟第七冠　陽耀勳4轟全壘打王

▲爆米花聯盟林佾葳。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

爆米花聯盟22日進行冠軍戰，由合作金庫與臺中台壽霸龍交手。合庫先發投手林佾葳主投7局狂飆9次三振、無失分，壽星馬文修貢獻雙安、2打點，最終以7比0完封勝出，勇奪隊史第七座冠軍。

合庫2局下率先發動攻勢，吳松勳、陳毅宏連續安打攻佔得點圈，馬文修擊出高飛犧牲打先馳得點；4局下再由吳松勳安打帶動攻勢，陳毅宏選到保送後，馬文修敲出安打，張文賢掃出二壘安打一棒送回2分，許濱顯追加安打、陳孝允擊出高飛犧牲打，單局灌進4分奠定勝基。第7局馬文修再敲安打建功追加1分，8局下也再添保險分。

林佾葳先發7局用球數穩定，被敲3支安打，僅有1次保送，最大危機出現在2局上，遭施季定華敲出二壘安打、曾翰宇補上安打形成一、三壘有人，不過隨即製造滾地球雙殺化解危機，展現十足壓制力，全場飆出9K、無失分。黃柏儒中繼1局連飆3K，王政浩後援再送2K，聯手讓台壽霸龍打線遭到完封。

合庫全場敲出11支安打，高育瑋貢獻2安打、1打點、1得分；吳松勳同樣敲出2支安打，成為多次攻勢的發動關鍵，跑回2分；生日當天登場的馬文修也有2安打、2打點的亮眼表現。

合作金庫自2017年第二屆爆米花聯盟以來，已累計拿下7座冠軍，其中2020年至2023年完成四連霸，去年冠軍被台壽霸龍中斷，今年再度重返榮耀。

▲▼爆米花聯盟頒獎，合庫奪冠（上）、陽耀勳全壘打王（下）。（圖／中華棒協提供）

爆米花聯盟獎勵名單

個人獎：

打擊獎：楊振裕（合作金庫）打擊率0.467

打點獎：高育瑋（合作金庫）20打點

全壘打獎：陽耀勳（台壽霸龍）4轟

投手獎：郭定泓（台灣電力）ERA：0.435

三振王：林佾葳（合作金庫）31K

救援王：王政浩（合作金庫）6救援

最有價值球員獎：林佾葳（合作金庫）