快訊／熟面孔回來了！貝奇重返台灣職籃、披黃杉加盟中信特攻

▲前夢想家洋將貝奇（Beau Beech）確定重返台灣職籃、披黃杉加盟中信特攻。（圖／新北中信特攻提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新北中信特攻前役在同城內戰遭新北國王逆轉，不過球團22日馬上宣布，將簽下前福爾摩沙夢想家、美國籍大前鋒「貝奇」（Beau Beech），貝奇已於昨晚抵達臺灣，預計23日就會投入訓練，未來將披上2號黃衫戰袍加入中信特攻。

31歲的前鋒貝奇，身高203公分、體重95公斤，職業生涯曾征戰美國及歐洲多國聯賽，累積豐富實戰經驗，去年來臺期間亦展現穩定得分火力與全能身手。2025-2026賽季，貝奇轉戰克羅埃西亞聯賽（CRO-1）及亞得里亞海聯賽（ABA-1），整體表現穩定，外線投射能力依然出色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中信特攻球團對貝奇寄予厚望，總經理劉志威表示：「期待貝奇憑藉成熟的賽事經驗與優異的外線投射能力，補強球隊鋒線進攻火力，不僅能增加外線攻擊選項，也有助於提升整體進攻流暢度與比賽節奏，為特攻注入即戰力！」球團亦期盼貝奇能迅速融入特攻團隊球風，與特務軍團建立良好化學效應，在體系中發揮影響力，協助球隊爭取更多勝利！

目前特攻外援戰力包含大前鋒馬可（Marko Todorovic）、小前鋒飛克（Viktor Gaddefors）、中鋒內馬（Nemanja Radovic）及後衛霸夫（Pavlin Ivanov），球團期待貝奇的加入，讓球隊以更全面的戰力迎戰接下來的賽事。貝奇也想跟球迷朋友說：「很開心可以回到台灣，也很感謝中信特攻球團給我這個機會，我很興奮可以加入陣容極具競爭力的球隊，我將盡我所能，替球隊拿下每一場勝利，邁向總冠軍！」

只是過去貝奇在效力夢想家時期，因其強悍且具有侵略性的防守風格，在球迷與對手之間引發了不少討論，最具代表性的爭議包括與攻城獅新秀蔡宸綱因身體壓住對方右手引發衝突，遭聯盟認定違反運動精神（C2等級），去年季後賽在防守海神一哥胡瓏貿時，疑似做出讓對方「坐飛機」（在空中失去重心）的危險防守動作，引發海神球迷不滿，曾高舉「DIRTY OF THE YEAR（年度最髒）」在他進場時嘲諷，這次他重返台籃加盟特攻，會為特攻帶來什麼樣的化學效應？將是外界關注的焦點。