軟銀3年千萬美元大型合約簽下徐若熙　CBO城島健司將親自來台見證

▲城島健司 。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

福岡軟銀鷹將於26日在台灣舉辦記者會，CEO城島健司親自出席，將為他披上軟銀鷹18號戰袍。

據了解，徐若熙將以3年千萬美元（約新台幣3.14億元）的大型合約轉戰日本職棒福岡軟銀鷹，母隊味全龍也將獲得一筆不小的轉隊費，達到200萬美元（約6100萬台幣）。

加盟記者會將於26日在台北舉辦，貴賓包含中華職棒大聯盟蔡其昌會長、楊清瓏秘書長、蔡克斯副秘書長、林建廷國際組長，福岡軟銀鷹隊城島健司 CBO、三笠衫彥 GM、松本裕一國際部長、池田優介廣報室長，以及味全龍隊黃宗仁副董事長、丁仲緯領隊、葉君璋總教練、曲信恩副領隊、莊璦菁副領隊，還有培育徐若熙的母校平鎮高中張滄彬老師校長及教練團出席。

城島健司今年6月曾台來現場觀察徐若熙，他當時受訪表示，徐若熙控球相當好，「變速和指叉都很不錯，看起來球速150公里以上的球沒有特別多，但打者在對決，體感上應該會更快。」軟銀在美、日球團競逐中展現誠意，讓徐若熙點頭加盟。

徐若熙自2019年加入味全龍後迅速成長為王牌投手，獲日職福岡軟銀鷹肯定，象徵台灣棒球邁向國際的重要里程碑。味全龍感謝其貢獻，並全力祝福他勇闖日職舞台，持續發光發熱。