運動雲

>

軟銀3年千萬美元大型合約簽下徐若熙　CBO城島健司將親自來台見證

▲▼ 城島健司 。（圖／味全龍提供）

▲城島健司 。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

福岡軟銀鷹將於26日在台灣舉辦記者會，CEO城島健司親自出席，將為他披上軟銀鷹18號戰袍。

據了解，徐若熙將以3年千萬美元（約新台幣3.14億元）的大型合約轉戰日本職棒福岡軟銀鷹，母隊味全龍也將獲得一筆不小的轉隊費，達到200萬美元（約6100萬台幣）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

加盟記者會將於26日在台北舉辦，貴賓包含中華職棒大聯盟蔡其昌會長、楊清瓏秘書長、蔡克斯副秘書長、林建廷國際組長，福岡軟銀鷹隊城島健司 CBO、三笠衫彥 GM、松本裕一國際部長、池田優介廣報室長，以及味全龍隊黃宗仁副董事長、丁仲緯領隊、葉君璋總教練、曲信恩副領隊、莊璦菁副領隊，還有培育徐若熙的母校平鎮高中張滄彬老師校長及教練團出席。

城島健司今年6月曾台來現場觀察徐若熙，他當時受訪表示，徐若熙控球相當好，「變速和指叉都很不錯，看起來球速150公里以上的球沒有特別多，但打者在對決，體感上應該會更快。」軟銀在美、日球團競逐中展現誠意，讓徐若熙點頭加盟。

徐若熙自2019年加入味全龍後迅速成長為王牌投手，獲日職福岡軟銀鷹肯定，象徵台灣棒球邁向國際的重要里程碑。味全龍感謝其貢獻，並全力祝福他勇闖日職舞台，持續發光發熱。

關鍵字： 徐若熙福岡軟銀味全龍日職轉隊費

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

台日戰也看得到　統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

台日戰也看得到　統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

洛夫頓爆氣遭逐退場！戰神「少打多」照贏、攻城獅末節當機慘遭逆襲

洛夫頓爆氣遭逐退場！戰神「少打多」照贏、攻城獅末節當機慘遭逆襲

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

快訊／續披條紋衫！洋基一年約續留全明星右投　補強投手深度

快訊／續披條紋衫！洋基一年約續留全明星右投　補強投手深度

盧峻翔3節砍21分提前下班　領航猿僅用兩節就擊潰獵鷹

盧峻翔3節砍21分提前下班　領航猿僅用兩節就擊潰獵鷹

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

熱門新聞

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

台日戰也看得到　統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

洛夫頓爆氣遭逐退場！戰神「少打多」照贏、攻城獅末節當機慘遭逆襲

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

讀者回應

﻿

熱門新聞

1白襪2年約網羅超級重砲村上宗隆

2王齊麟、十元大婚現場閃瞎！同場揭寶寶性別

3「麟洋配」再合體！王齊麟結婚李洋當證婚人

4統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

5得分王爆氣遭逐！戰神「少打多」照贏攻城獅

最新新聞

1城島健司來台迎接徐若熙加盟

2洋基簽下前大都會內野手蕭特補深度

3龍隊王牌啟程！味全正式宣佈徐若熙旅日

4踩到「詹皇」大扭！祖巴奇至少得休3週

5村上宗隆洋基仍列觀察名單

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　接下珍貴的「接力棒」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧表情包】旗子差點揮到掉下來　李多慧緊急搶救全程笑超甜XD

【揍你喔】李多慧發現粉絲又沒去上班上課　氣噗噗萌喊：不行～～

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

一葉退場踢腿踢太高 遭到成員集體撻伐XD

「紅高跟鞋⭢拖鞋」XD 華莎重現青龍獎經典畫面

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366