比賽中踩到「詹皇」重摔　快艇主力中鋒腳踝二級扭傷、至少得休3週

▲洛杉磯主力中鋒祖巴奇（Ivica Zubac）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯快艇隊昨才在同城內戰中擊敗湖人隊，然而22日卻傳出壞消息，前役在首節就傷退的主力中鋒祖巴奇（Ivica Zubac）被診斷出左腳踝二級扭傷（Grade 2 sprain），預計將缺席數週，目前尚未有確切的復出時間表。

祖巴奇日前在與主場與湖人一役擔任先發出戰，首節末段祖巴奇在罰球線附近起跳出手，未料落地時他卻一腳踩在湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）腳上，當下就重摔倒地，最後才一瘸一拐地離開球場走向更衣室，且一直到比賽結束都沒有再回歸，留下5分2籃板成績。

稍早《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）在X上指出，祖巴奇為左腳踝二級扭傷，恐怕得因此缺陣至少三週，隨後這項消息也獲得快艇隊證實，並宣布他3週後將重新針對他的傷勢進行評估，才能確定他後續的復出計畫。

然而本季祖巴奇表現亮眼，場均能貢獻15.6分、11.1籃板以及2.5助攻，且投籃命中率高達60.9%，這次的傷勢也中斷了他近年來極高的出勤紀錄，上季他整季就僅缺席過2場比賽，而這無疑會為目前戰績只有7勝21負、排在西區倒數第三的快艇帶來沉重的打擊。

接下來祖巴奇的位置可能將由替補中鋒羅培茲（Brook Lopez）暫時頂替，雖然羅培茲在禁區的宰制力不如祖巴奇，但前役對湖人他也有貢獻11分5籃板2助攻的數據。