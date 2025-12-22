運動雲

白襪成首站！村上宗隆旅美落腳芝加哥　洋基仍列觀察名單

記者胡冠辰／綜合報導

備受矚目的日本強打村上宗隆21日深夜正式加盟芝加哥白襪，結果出乎不少球迷與球界人士預期；村上日前被視為登上大聯盟的重量級新星，且過去多次與紐約洋基傳出連結，最終卻選擇前進芝加哥南區。但這並不代表洋基與村上的緣分就此畫下句點，未來仍存在重新評估的可能性。

村上宗隆登陸美國職棒的話題已醞釀多年；他在世界棒球經典賽（WBC）轟出的關鍵全壘打至今仍令人印象深刻，而他在NPB的長打影片多年來也持續在社群媒體上瘋傳，自從他的名字開始被視為潛在旅美人選後，洋基便始終是外界點名的熱門球隊之一，村上本人也曾公開表示，對於在洋基球場出賽持開放態度。

然而，考量洋基近年引進日職球星的實際操作模式，最終又有一名來自海外的焦點球員選擇轉戰他隊；儘管村上加盟白襪令人意外，但從職涯規劃角度來看，這樣的選擇對他而言並非沒有道理。

對村上來說，白襪提供了一個相對明確的舞台，讓他能夠證明自己是否具備應付大聯盟投手的能力，一旦他在美職站穩腳步，不排除將在下一個休賽季成為市場上最受矚目的球員之一；對白襪而言，若村上打出亮眼成績，不僅能補強戰力，未來也可能換回一批可觀的新秀資產。

不過，村上在這個休賽季面臨的疑慮，也比以往更加明顯；MLB官網記者范桑德（Mark Feinsand）便指出，聯盟各隊對他最主要的顧慮，在於逐年攀升的三振率。

范桑德在報導中寫道：「如果對大聯盟球隊來說有任何潛在的紅旗，那就是村上的三振率，在過去三個賽季明顯上升。」

他進一步分析：「他在最初兩個賽季中，有超過30%的打席吞下三振，但在2020至2022年間，他將該比率降低到20.9% 到22.3%之間；過去3個賽季，這項數據再次上升，介於28.1%到29.5%之間，其中2024年他在610次打席中被三振180 次。」

正因如此，村上最終未能在第一時間獲得豪門球隊的長約青睞，也被視為他選擇白襪的重要背景之一。

若將白襪視為村上登上大聯盟前的「實戰試鏡」，那麼洋基無疑會是持續在遠方關注的球隊之一；村上簽下的兩年 3400萬美元合約，被外界普遍認為相當超值，特別是若他能延續在日職時的火力表現，當年他甚至被冠上「日本版貝比魯斯」的稱號。

從陣容配置角度來看，村上未來是否適合洋基，仍取決於球隊內部變化；若麥克馬洪（Ryan McMahon）表現不如預期，或年輕一壘手萊斯（Ben Rice）未能持續成長、淪為短暫高峰的例子，那麼追逐這位左打重砲，將成為值得評估的選項。

即便麥克馬洪與萊斯皆能打出穩定成績，若白襪在明年冬天選擇將村上放上交易檯面，洋基仍可能出手評估其價值；隨著史坦頓（Giancarlo Stanton）那份近10年前與馬林魚簽下的鉅額合約逐漸進入尾聲，指定打擊的位置勢必在不久後釋出空間。

至於洋基未來評估村上的標準，外界普遍認為，球隊關注的焦點不會只是傳統打擊率，而是更著重於上壘能力與長打破壞力；某種程度上，他的類型被形容為「內野版的蓋洛（Joey Gallo）」，並搭配現代數據分析作為判斷依據。

即使帳面成績未必亮眼，只要他的進階數據仍具吸引力，包括預期長打率、xwOBA、擊球初速與強勁擊球率，那麼村上宗隆依舊會是大聯盟各隊持續關注的名字。

