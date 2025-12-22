運動雲

>

紅襪再出手！　強打一壘手康崔拉斯前進波士頓

▲康崔拉斯（Willson Contreras）。（圖／達志影像／美聯社）

▲康崔拉斯（Willson Contreras）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪再度出手補強戰力，根據MLB官網記者范山德（Mark Feinsand）指出，紅襪已與紅雀達成交易協議，將取得強打捕手／一壘手康崔拉斯（Willson Contreras），康崔拉斯已同意放棄合約中的不交易條款，交易才得以完成。

依照交易內容，紅雀將獲得3名球員，包括右投多賓斯（Hunter Dobbins）、法哈多（Yhoiker Fajardo）與艾塔（Blake Aita）；其中法哈多曾是紅雀農場系統排名第23的新秀，此外，紅襪還將在交易中獲得800萬美元現金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這是紅雀新任棒球營運總裁布隆（Chaim Bloom）上任後，第2度與老東家紅襪完成交易；就在上個月，紅雀才將右投葛雷（Sonny Gray）送往波士頓，雙方往來頻繁，引發聯盟關注。

33歲的康崔拉斯於2023年球季前以5年8750萬美元的自由球員合約加盟紅雀，被視為9屆金手套捕手莫里納（Yadier Molina）的接班人；不過他在效力紅雀初期，球隊對其配球與防守表現有所疑慮，因此多半安排他擔任指定打擊，而非固定蹲捕。

2024年，康崔拉斯在捕手位置逐漸展現進步之際，卻不幸遭馬丁尼茲（J.D. Martinez）的球棒擊中，導致左前臂骨折，缺席長達6週；為了提升出賽穩定性，紅雀於2025年將他轉任一壘手，而康崔拉斯的適應速度超出預期，不僅守備表現亮眼，更在該年以防守跑動價值（Outs Above Average）+6，並列大聯盟一壘手第4名。

儘管康崔拉斯在紅雀期間從未入選明星賽，但他始終是對手不敢輕忽的打線要角；2025年球季他敲出20支全壘打與生涯新高的31支二壘安打，3個賽季合計打擊三圍為.261／.338／.459，OPS為.817，累積55轟、183分打點。

關鍵字： 波士頓紅襪MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

台日戰也看得到　統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

台日戰也看得到　統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

洛夫頓爆氣遭逐退場！戰神「少打多」照贏、攻城獅末節當機慘遭逆襲

洛夫頓爆氣遭逐退場！戰神「少打多」照贏、攻城獅末節當機慘遭逆襲

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

快訊／續披條紋衫！洋基一年約續留全明星右投　補強投手深度

快訊／續披條紋衫！洋基一年約續留全明星右投　補強投手深度

盧峻翔3節砍21分提前下班　領航猿僅用兩節就擊潰獵鷹

盧峻翔3節砍21分提前下班　領航猿僅用兩節就擊潰獵鷹

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

熱門新聞

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

台日戰也看得到　統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

洛夫頓爆氣遭逐退場！戰神「少打多」照贏、攻城獅末節當機慘遭逆襲

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

讀者回應

﻿

熱門新聞

1白襪2年約網羅超級重砲村上宗隆

2王齊麟、十元大婚現場閃瞎！同場揭寶寶性別

3「麟洋配」再合體！王齊麟結婚李洋當證婚人

4統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

5得分王爆氣遭逐！戰神「少打多」照贏攻城獅

最新新聞

1城島健司來台迎接徐若熙加盟

2洋基簽下前大都會內野手蕭特補深度

3龍隊王牌啟程！味全正式宣佈徐若熙旅日

4踩到「詹皇」大扭！祖巴奇至少得休3週

5村上宗隆洋基仍列觀察名單

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　接下珍貴的「接力棒」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧表情包】旗子差點揮到掉下來　李多慧緊急搶救全程笑超甜XD

【揍你喔】李多慧發現粉絲又沒去上班上課　氣噗噗萌喊：不行～～

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

一葉退場踢腿踢太高 遭到成員集體撻伐XD

「紅高跟鞋⭢拖鞋」XD 華莎重現青龍獎經典畫面

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366