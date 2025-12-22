紅襪再出手！　強打一壘手康崔拉斯前進波士頓

▲康崔拉斯（Willson Contreras）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪再度出手補強戰力，根據MLB官網記者范山德（Mark Feinsand）指出，紅襪已與紅雀達成交易協議，將取得強打捕手／一壘手康崔拉斯（Willson Contreras），康崔拉斯已同意放棄合約中的不交易條款，交易才得以完成。

依照交易內容，紅雀將獲得3名球員，包括右投多賓斯（Hunter Dobbins）、法哈多（Yhoiker Fajardo）與艾塔（Blake Aita）；其中法哈多曾是紅雀農場系統排名第23的新秀，此外，紅襪還將在交易中獲得800萬美元現金。

這是紅雀新任棒球營運總裁布隆（Chaim Bloom）上任後，第2度與老東家紅襪完成交易；就在上個月，紅雀才將右投葛雷（Sonny Gray）送往波士頓，雙方往來頻繁，引發聯盟關注。

33歲的康崔拉斯於2023年球季前以5年8750萬美元的自由球員合約加盟紅雀，被視為9屆金手套捕手莫里納（Yadier Molina）的接班人；不過他在效力紅雀初期，球隊對其配球與防守表現有所疑慮，因此多半安排他擔任指定打擊，而非固定蹲捕。

2024年，康崔拉斯在捕手位置逐漸展現進步之際，卻不幸遭馬丁尼茲（J.D. Martinez）的球棒擊中，導致左前臂骨折，缺席長達6週；為了提升出賽穩定性，紅雀於2025年將他轉任一壘手，而康崔拉斯的適應速度超出預期，不僅守備表現亮眼，更在該年以防守跑動價值（Outs Above Average）+6，並列大聯盟一壘手第4名。

儘管康崔拉斯在紅雀期間從未入選明星賽，但他始終是對手不敢輕忽的打線要角；2025年球季他敲出20支全壘打與生涯新高的31支二壘安打，3個賽季合計打擊三圍為.261／.338／.459，OPS為.817，累積55轟、183分打點。