洛夫頓爆氣遭逐退場！戰神「少打多」照贏、攻城獅末節當機慘遭逆襲

▲臺北台新戰神作客擊敗新竹御嵿攻城獅。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新竹御嵿攻城獅本週末於新竹縣體育館展開「風城男孩進化論」主題週，21日迎戰臺北台新戰神，共吸引4508位獅紫軍進場力挺，然而，儘管戰神得分王洛夫頓（Zach Lofton）在第二節早早遭到驅逐出場，但攻城獅仍未能把握機會，在末節進攻徹底當機僅拿11分，終場就以83：94不敵戰神、無緣捍衛主場勝利。

攻城獅前役迎回因家務事一度遭禁止出賽的高國豪，並在主場擊敗夢想家，終結近期的4連敗低潮，戰神12月初擊敗海神後休戰迄今，雙方先前交手過一次，當時由戰神拿下勝利。

主場作戰的攻城獅開賽就在洋將提傑帶領下打出19比10的攻勢，不過戰神很快就回神，由威力斯、基德兩位洋將帶頭轟，加上丁聖儒砍進壓哨三分球，回敬一波14比4的小高潮，在首節打完反以1分領先，次節戰神基德更是直接爆發，單節8投6中、含三分球5投3中轟下15分，謝銘駿、錢肯尼也攜手合繳13分，上半場打完取得56：50領先。

然而戰神砍將洛夫頓卻在第二節還剩超過6分鐘時因防守高國豪遭吹進攻犯規，但這次吹判卻引發他不滿、直接大聲對著裁判抱怨，沒想到卻因此連吃兩次技術犯規，直接遭驅逐出場，離場時僅拿4分。

▲臺北台新戰神洛夫頓因抱怨裁判吹判連吃2T遭驅除出場。（圖／TPBL提供）

雖然少了一名主力洋將，但戰神易籃後靠著威力斯、基德持續穩定輸出，守住領先優勢，而攻城獅自己卻也沒有把握助對手僅剩2名洋將可用的機會，第三節雖然還勉強拿下22分，最末節進攻就幾乎完全熄火，外線6投0中，最後全隊在最末節僅拿11分，最後就這樣以83：94讓出勝利。

戰神基德繳出全隊最高29分，另有10籃板，威力斯也轟下25分還抓22籃板，繳出恐怖的「20、20」數據，錢肯尼拿12分，丁聖儒挹注8分、10助攻，同場他也達成在TPBL生涯200助攻里程碑。

▲臺北台新戰神丁聖儒（中）達成生涯200助攻里程碑。（圖／TPBL提供）

而攻城獅外線30投僅6中，罰球更是29投才15中，提傑20分、11籃板，德魯17分、9籃板，高國豪7投3中拿9分就是本土最高。