「妳讓我變成更好的人」　奧運金牌王齊麟婚禮感性告白老婆十元　

▲羽球雙打好手王齊麟與太太陳詩媛。（圖／翻攝自IG／chilinwang）

文／中央社

拿下奧運羽球雙金的王齊麟今天與老婆陳詩媛舉辦婚宴，2人在證婚儀式上都互相感性告白，王齊麟溫暖地說：「謝謝妳陪伴讓我變成更好的人，妳不僅是我最愛的人，更是此生唯一的老婆。」

與現任運動部長李洋搭檔拿下東京、巴黎奧運羽球雙金的王齊麟，在2023年就與啦啦隊成員「十元」陳詩媛相識交往，去年底王齊麟送上價值6位數鑽戒求婚成功。

今年6月王齊麟與陳詩媛正式登記成為夫妻，原本預計明年年初舉辦婚禮，沒想到幸福來得太突然，曾高喊想要「雙胞胎」的陳詩媛，在今年10月就和王齊麟一起公開超音波照片，證實明年就要升格當爸爸、媽媽，小倆口也決定將婚宴提前到今天舉行。 今天證婚典禮上，王齊麟與陳詩媛的家人、親友都到場觀禮，王齊麟在誓詞中提到，「感謝老婆的陪伴，讓我成為更好的人，是妳讓我知道，什麼是責任、什麼是一個家，未來不論發生什麼事，我都不會放開妳的手。」

陳詩媛一開始還能搞笑自嘲是「雖然是最萌身高差，但人群中總能一眼就找到你（王齊麟）」，但隨後就哽咽說道：「喜歡跟你排隊一起吃一碗麵，這些的日常讓我相信愛是流動的。」 「更謝謝我們都看見彼此脆弱之後的自己，也謝謝你接住了我，成為我心中的伙伴、孩子的爸爸、永遠的家人。」

儘管陳詩媛挺著肚子穿白紗，但她笑說其實不介意，反而很開心小寶寶能跟著一起參加婚禮；由於日前才發生隨機殺人的社會案件，王齊麟與陳詩媛也低調希望能多帶給社會正能量。

