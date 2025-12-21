運動雲

海神聖誕趴「浪人情歌之享見你」！胡瓏貿、唐維傑與神隊友KTV飆歌同樂

▲高雄全家海神浪人情歌享見你聖誕趴，蘇文儒、唐維傑、胡瓏貿。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄全家海神浪人情歌享見你聖誕趴。（圖／高雄全家海神提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2025年倒數之際，高雄全家海神職業籃球隊攜手享溫馨 Enjoy Your Life，21日舉辦「浪⼈情歌之享⾒你」聖誕趴，邀請神隊友與胡瓏貿、蘇文儒、唐維傑、廖偉皓到享溫馨飆歌同樂，由E人蘇文儒擔任MC，大、小神隊友活動中也一同為胡瓏貿慶生，提前歡度聖誕節。

「浪⼈情歌之享⾒你」連續第二年舉辦，吸引近30位神隊友報名參加，更有4組家長帶著小朋友前來同樂。神隊友除了與球員包廂同樂、遊戲互動，領取任務卡闖關還能獲得「享溫馨聖誕紅包」及嗨唱必備澎大海。

球員們先以「夢醒時分」作為開場曲，拋開「偶包」的唐維傑化身情歌王子，與神隊友深情對唱「日不落」、「屋頂」，胡瓏貿的「生煎包」、廖偉皓的「三天三夜」也讓現場尖叫聲不斷。

▲高雄全家海神浪人情歌享見你聖誕趴，蘇文儒與球迷合唱。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄全家海神浪人情歌享見你聖誕趴，蘇文儒與球迷合唱。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄全家海神浪人情歌享見你聖誕趴，唐維傑開心與球迷同歡。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄全家海神浪人情歌享見你聖誕趴，唐維傑開心與球迷同歡。（圖／高雄全家海神提供）

神隊友中臥虎藏龍，有國小的神隊友台風穩健展現好歌喉，還攜手蘇文儒秀一段K-POP舞蹈，讓氣氛嗨到最高點。也有神隊友對球員獻唱「我不離開」，以及特別為唐維傑點播「倔強」，展現對海神力挺到底。胡瓏貿收到感謝神隊友貼心生日祝福的同時，也許下心願期待團隊越挫越勇，爭取佳績。

享溫馨挺海神，持⾼雄全家海神25-26賽季主場賽事票根，到享溫馨KTV⾼雄地區⾨市消費，立即享歡唱／包廂費8折，活動⾄2026年6月30日⽌。

▲高雄全家海神浪人情歌享見你聖誕趴，胡瓏貿與球迷同樂。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄全家海神浪人情歌享見你聖誕趴，胡瓏貿與球迷同樂。（圖／高雄全家海神提供）

