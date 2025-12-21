戴嘉佑4局無失分生涯最速130　二重教頭看好旅外想起黃仲翔

▲二重戴嘉佑。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

台北城市盃青少棒邀請賽21日，新北二重交手韓國京畿道，在三重棒球場發揮強大火力，以12比1提前5局扣倒獲勝。戴嘉佑先發4局無失分拿下勝投。

首局開路先鋒陳泊佑掃出三壘安打發動攻勢，並利用捕逸跑回1分，隨後趁著京畿道投手單局送出4次保送再下一城，取得2比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關鍵5局上，二重再度展開猛攻，先靠兩次保送攻佔得點圈，鄭晟佑掃出二壘安打，王聖穰卿磊三壘安打，陳冠昇延續火力再敲二壘安打，讓對方投手群招架不住。換投後仍控球不穩、保送連連，鄭晟佑單局敲出第二支二壘安打，二重單局灌進10分，一舉拉開差距。

二重先發投手戴嘉佑前4局僅被敲1支安打，無失分好投拿下勝投；5局下由左投陳彥祈登板投1局，被敲2支安打、失1分。二重總教練邱耀宇稱讚兩位投手表現穩定，也肯定打線此戰有不錯的發揮，希望能持續維持。

戴嘉佑此役用50球投4局，僅被敲1安打，投出2次保送、3次三振，無失分。談到自己的表現，他賽後謙虛表示：「投給他們打，保送還是有點多。」邱耀宇則形容他球有尾勁、控球不錯，變化球也在中上水準，特質讓教練想起目前效力於舊金山巨人的學長黃仲翔，「只要不要受傷，應該有機會打職棒，甚至旅外。」

戴嘉佑自認球威是自己的優勢，國二時球速約125公里，暑假期間曾受傷休養約3個月，目前已進步到130公里。他透過加強運科訓練獲得成效，「除了重量訓練，還會丟加重球，傳接球時都全力丟。」對於教練看好他未來旅外，他則保持謙虛，「控球和球速都還不夠，但職棒會是一個目標。」

因小時候看職棒而踏上棒球路的戴嘉佑，現在反而迷上NBA，最喜歡溜馬隊，偶像是溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton），直呼「他很帥！」至於棒球偶像，則是日籍大聯盟投手達比修有，因為他的投球姿勢很漂亮。