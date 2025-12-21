運動雲

2025台北馬全馬男女組冠軍出爐！肯亞男選手差14秒破紀錄、女子組兩人破大會

▲▼首度來台的肯亞好手瓊巴（Bethwel Kibet Chumba）以2小時9分鐘31秒拿下2025年台北馬拉松全馬男子第一。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲首度來台的肯亞好手瓊巴（Bethwel Kibet Chumba）以2小時9分鐘31秒拿下2025年台北馬拉松全馬男子第一。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

2025台北馬拉松將於12月21日早上6點30於台北市民廣場起跑，全程馬拉松組冠軍最終在約8點39分出爐，男子組最終由首度來台的肯亞好手瓊巴（Bethwel Kibet Chumba）以2小時9分鐘31秒拿下，以13秒些微差距跟大會紀錄擦肩而過，不過在女子組部分，來自衣索比亞的穆魯（Gadise Mulu）2小24分鐘17秒拔得頭籌，還和第2名的同胞澤蓋耶（Tirfi Tsegaye）一同刷新2小時25分55秒的大會紀錄。

今年男子組冠軍為來自肯亞的「白金級」好手瓊巴，他最後跑出2小時9分鐘31秒，與同胞好手隆揚加塔（Paul Lonyongata）2020年創下的2小時09分18秒大會紀錄，僅僅13秒之差。

賽後受訪時他透過翻譯表示，這是他第一次來到台北也是第一次參加台北馬拉松，不管是不是在比賽的時候，都能感受到台灣人滿滿的熱情，至於談到比賽，他說「今天有點悶熱、潮濕，很可惜沒有破紀錄，這是唯一的遺憾，希望明年我有機會再來，再次挑戰飆破大會紀錄。」他說因為自己其實先前有一些傷勢，所以這是他自己今年的第一場比賽，後續暫時還沒有其他規劃，待和團隊討論過才會確定明年的參賽計畫。

▲肯亞選手瓊巴（Bethwel Kibet Chumba）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲肯亞選手瓊巴（Bethwel Kibet Chumba）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

而在女子選手部分，衣索比亞的穆魯日前才在新北石萬金馬拉松，以2小時29分14秒刷新女子組大會紀錄，今天在台北馬跑出2小24分鐘17秒奪下女子組全馬第1，而同胞澤蓋耶則是跑出2小時24分49秒，兩人一同打破衣索比亞選手卡塞格恩（Alemtsehay Asifa Kasegn）2022年跑出的2小時25分55秒大會紀錄。

穆魯出席賽後記者會時大讚台灣的環境、氣候都很舒適，也透露自己覺得最困難的是25公里處的上坡起伏處，「很高興能打破大會紀錄，或許明年我還會再來，也希望能再打破我自己這次的紀錄。」

