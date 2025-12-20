全恩菲降臨新北國王　俏皮聖誕裝現身職籃首跳說心情緊張

運動雲

記者蔡厚瑄／新北報導

TPBL新北國王今（20）日於新莊體育館主場迎戰台啤永豐雲豹，場邊最吸睛的莫過於受邀擔任聖誕嘉賓的韓國人氣啦啦隊女神全恩菲，這是全恩菲首度以個人身分參與台灣職籃應援，賽前出席記者會她穿著俏皮聖誕裝亮相引發暴動，受訪時她表示自己真的很興奮能來到國王主場，但也坦言對棒球場比較熟悉，籃球賽事節奏快所以心情也有點緊張。

過去在棒球場擁有豐富經驗的全恩菲，這次來到國王擔任聖誕嘉賓，與國王啦啦隊「Queens」並肩作戰，談到職籃與職棒應援的差異，全恩菲坦言：「我對棒球場相對熟悉，所以比較放鬆；但籃球賽事的節奏非常快，局間有很多特定的進場時間點與舞蹈動作需要精準記憶，這讓我現在心情其實比較緊張一點。」

儘管感到壓力，全恩菲仍展現職業精神，賽前積極與Queens成員對位與排練，正式表演前她沒有一開始就在場上，待Queens跳完第一段，才以一身性感黑色勁裝驚喜現身，精湛的舞蹈技巧和姣好健美的身材讓現場球迷讚嘆不已，最後她順利在節奏明快的籃球場上與Queens攜手呈現最完美的演出，和新莊城堡的球迷一同開心提前過聖誕。

「不可能只顧自己待遇」　林立更開心二軍宿舍換地點升級了

海盜三方交易補進上季31轟明星二壘手　鄭宗哲遭DFA！

鄭宗哲遭DFA相較更令海盜球迷惋惜　美媒：守備出色打擊跟不上

曾豪駒開心王溢正回鍋助陣　看好林琨笙傳承捕手經驗

曾豪駒再掌桃猿兵符坦言思考一段時間　身兼中華隊教頭不擔心

最強「中鋒助攻王」誕生！　金塊約基奇超越天鉤賈霸成史上第一人

