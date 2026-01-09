西武是否放行WBC未鬆口　林安可渴望再為國而戰、先投入集訓

▲林安可加盟記者會 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

台灣重砲林安可正式加盟日本職棒後，是否能披上中華隊戰袍出戰 世界棒球經典賽（WBC），成為外界關注焦點。對此，林安可在加盟記者會後接受媒體聯訪時坦言，自己代表國家的意願相當明確，也會先加入集訓。

林安可表示，西武球團目前尚未正式開訓，不論是在日本或留在台灣訓練，對他來說本質上都是「把自己準備好」，「至於（入選）結果如何我不知道，但我就是會去（代表隊）報到、練習，我自己的意願也算是滿強烈的，畢竟代表國家，大家都是很想要的。」

談到是否會因此感到壓力，林安可則顯得相當平常心，「最後的大名單怎麼樣，就交給教練團去選擇，我沒什麼壓力。」他強調，身為球員能做的就是把狀態調整到位，「有機會就全力以赴，沒有的話，我還是要準備我新的球季。」

林安可也指出，對他而言，現階段最重要的仍是即將到來的日職春訓與新球季準備，「不管有沒有打 WBC，我都要把身體跟狀態準備好，這是最基本的。」

西武獅球團顧問潮崎哲也則在加盟記者會上坦言，「現在這個時間點上面，我們並沒有辦法告訴中華隊說我們百分之百一定會讓安可來參加。」

潮崎哲也表示，「我們都知道林安可對於中華隊來說是非常重要的一個戰力，我們也都了解到對於打WBC這件事情對安可來說的重要性。但是基於球團的一個考量上面，在現在這個時間點上面，我們並沒有辦法告訴中華隊說我們百分之百一定會讓安可來參加。」

他進一步表示，「當然如果順利的話，也許他在未來如果能夠在代表隊有好表現的話，我們也相當地期待。」