年終賽場地讓搭檔邱相榤、地主李詩灃都受傷　王齊麟嘆：選手很危險

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣羽球男雙組合王齊麟、邱相榤組成的「麟榤配」，合拍後今年首度挺進世羽聯（BWF）年終總決賽，然而最終卻吞下三連敗、在小組賽就止步，其中邱相榤還在比賽中踩空疑似受傷，加上稍早男單地主中國好手李詩灃也在和台灣男單一哥周天成比賽時傷退，讓王齊麟賽後忍不住發文直言年終賽場地真的會讓選手身陷危險。

王齊麟／邱相榤上半年狀態浮沉但台北公開賽封王進帳一冠，下半年越打越順，先在德國海洛公開賽男雙摘冠，又在日本熊本大師賽闖進4強，成功拉尾盤闖進年終賽，小組賽兩人與南韓金元昊／徐承宰，馬來西亞萬煒聰／鄭凱文以及印尼古塔瑪（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani）分在同組。

面對眾家強敵，麟榤配前兩戰都與對手打得相當接近，但最終卻都以些微差距落敗，不過因為前兩場打完除了拿下2連勝的南韓金元昊／徐承宰確定晉級，其餘3組戰績互咬，都要等到小組賽最終戰才能知道會由誰搶下最後一張4強門票。

麟榤配19日面對印尼古塔瑪／伊斯法哈尼，前兩局打完戰成1比1平手，關鍵第3局以9比15落後時，邱相榤右腳一度踩空打滑，坐倒在地膝蓋疑似不適，雖然最終他還是英勇爬起來奮戰，但動作卻明顯受限，最終麟榤配以15比21失守，3連敗確定無緣晉級4強。

而邱相榤其實已非第一位在年終賽場地受傷的選手，同日稍早男單小組賽中，地主好手李詩灃在與周天成交手時，在第2局搶網時右腳大扭，直接跌到小天的場地，最後只能退賽坐輪椅離場。

▲▼中國好手李詩灃比賽時打滑扭傷右腳。（圖／翻攝自BWF官網）

▲中國好手李詩灃比賽時打滑扭傷右腳。（圖／翻攝自BWF官網）

賽後王齊麟忍不住在社群發文，寫道「這個場地又吃掉兩個人了…受傷了還不給噴，希望選手都能健康完賽。」面對網友的詢問，他則回應「這個地墊一直都這樣，選手很危險，希望他們能意識到這個問題」，並表示還是希望主辦方能把選手的健康擺優先。

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

