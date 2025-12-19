單場恐怖雙重暴力重扣　「旗子哥」弗拉格火熱灌籃秀

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠本季選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）19日在面對東區龍頭底特律活塞之戰，全場繳出23分、10籃板、4助攻、3阻攻，還兩度升空上演精彩爆扣美技，其中一次弗拉格從底線切入，在空中先是優雅滑翔，隨後暴力單臂將球塞入籃框。另一球則是左手切入從中線突破，隨後雙手劇力萬鈞將球塞入籃框，展現野獸派暴力扣籃美學。

▲選秀狀元「旗子哥」弗拉格單場兩度上演精彩爆扣美技。（圖／路透）

近期逐漸找到火燙攻守節奏，展現問鼎「年度最佳新秀」強大宰制力的弗拉格，今日在面對東區新興勁旅，目前戰績排名第1位的活塞時，弗拉格展現全能身手，繳出全隊最高23分外帶10籃板、4助攻、1抄截、3阻攻，表現甚至不輸活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）的29分、10籃板、9助攻。

此戰弗拉格也有兩次精彩爆扣美技，他在一次底線切入時，左手運球後跳起升空，面對側邊前來捕防的康寧漢，弗拉格直接將球換到右手，側身拉桿將球單臂塞入籃框，迎來全場球迷喝采。

另一球則是在右側外圍發起擋拆切入，甩開防守者後，在禁區4名活塞球員都來不及跳起情況下，只能看著弗拉格直接野獸派躍起，將球狠狠地雙手塞入籃框內。

本季至今弗拉格出賽27場，已經將個人數據大幅提升至18.6分、6.4籃板、3.6助攻、1.3抄截，整體投籃命中率47.8%，目前可說是「年度新人王」最有力競爭人選。

▲弗拉格暴力轟炸籃框。（圖／路透）