運動雲

>

江少慶轉戰統一獅　張育成力挺：他只是運氣沒那麼好

▲▼張育成。（圖／富邦悍將提供）

▲張育成。（圖／富邦悍將提供）

記者胡冠辰／新北報導

統一7-ELEVEN獅19日在自由球員補償機制中，選擇富邦悍將25人保護名單外的投手江少慶，這名旅美出身的本土右投也正式轉換戰袍，準備為新球季展開全新篇章；江少慶離隊消息曝光後，前悍將隊友張育成也在社群平台發聲力挺，表達對其實力與努力的高度肯定。

張育成於IG限時動態寫下：「他比誰都更努力，也更想證明自己，只是運氣沒有很好，我相信他可以做到的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張育成動態。（圖／張育成IG）

▲張育成動態。（圖／張育成IG）

張育成與江少慶同為旅美出身的代表性球員，兩人過去皆待過克里夫蘭印地安人（現為守護者）美職體系歷練，各自返台後皆加盟富邦悍將，被球團視為本土即戰力與核心戰將；不僅長期入選中華隊，在國際賽場扛起重任，也於球隊中扮演穩定軍心的重要角色。

江少慶近年雖多次受到傷勢影響，但其復健態度與自我要求始終受到隊友與教練團肯定，此次在補償名單中被統一獅選中，外界也普遍解讀為獅隊著眼於投手戰力布局。

統一獅運動科學投手教練曾浩哲亦在社群平台發文歡迎江少慶加入，寫下：「歡迎少慶，非常期待與你合作。」展現對其回歸與未來發展的高度期待。

值得一提的是，曾浩哲並非傳統棒球選手出身，大學主修法律系，過去因接觸泰拳並受傷後，開始投入運動科學領域研究，轉而專注於投手訓練與復健整合；近年已協助超過20名職棒與旅外投手進行休季訓練，包括沙子宸、劉致榮、古林睿煬、孫易磊及胡智爲等人，累積相當口碑。

江少慶預計於明年1月投入統一獅春訓，外界也持續關注他在完整復健與運科支援下，能否重新找回身手。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、林岱安、富邦悍將、江少慶、張育成

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布

獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

王齊麟21日辦婚禮　婚宴桌數、伴娘名單全曝光

王齊麟21日辦婚禮　婚宴桌數、伴娘名單全曝光

快訊／就是江少慶！統一正式官宣　蘇泰安親揭補償考量

快訊／就是江少慶！統一正式官宣　蘇泰安親揭補償考量

葉君璋領銜！味全龍公布首波教練團名單　兩大超狂背景教練加盟

葉君璋領銜！味全龍公布首波教練團名單　兩大超狂背景教練加盟

很意外會這樣離開！江少慶談轉隊　一樣為新球季準備

很意外會這樣離開！江少慶談轉隊　一樣為新球季準備

道奇奪冠獎金出爐　季後賽分紅每人約1500萬台幣

道奇奪冠獎金出爐　季後賽分紅每人約1500萬台幣

Netflix獨播WBC！日本電視台全面缺席　背後竟是「大谷效應」

Netflix獨播WBC！日本電視台全面缺席　背後竟是「大谷效應」

悍將領隊陳昭如不捨放手江少慶　林威助說明傷後評估與戰力考量

悍將領隊陳昭如不捨放手江少慶　林威助說明傷後評估與戰力考量

「籃球精靈」HBL執教首秀　文祺領軍南山奪勝

「籃球精靈」HBL執教首秀　文祺領軍南山奪勝

TWICE出席維密時裝秀　子瑜抱病演出超敬業！

熱門新聞

獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

王齊麟21日辦婚禮　婚宴桌數、伴娘名單全曝光

快訊／就是江少慶！統一正式官宣　蘇泰安親揭補償考量

葉君璋領銜！味全龍公布首波教練團名單　兩大超狂背景教練加盟

很意外會這樣離開！江少慶談轉隊　一樣為新球季準備

讀者回應

﻿

熱門新聞

1確定了！獅選江少慶補償 今將公布

2林岳平說明獅隊選江少慶關鍵

3王齊麟21日婚宴　桌數、伴娘名單曝光

4統一正式官宣補償人選江少慶

5味全龍公布首波教練團名單

最新新聞

1許子彥再見安打率新北藍闖冠軍戰

2鍾亦恩攜3職棒校友各捐10萬回饋西苑

3江少慶轉戰統一獅　張育成力挺

4名人堂新候選　恰恰、已故名帥入列

5大谷效應　道奇補強策略全面升級

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？

【有這樣的老婆你幾點回家】煮泡麵也要絲滑熱舞！尪笑瘋狂拍

女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑

【特技表演？】轉彎撞庇護島！ 休旅車2輪懸空差點翻車

【熟悉的BGM再次響起】阿彌陀佛姐復活了他！起來大跳殭屍舞XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366