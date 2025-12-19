江少慶轉戰統一獅　張育成力挺：他只是運氣沒那麼好

▲張育成。（圖／富邦悍將提供）



記者胡冠辰／新北報導

統一7-ELEVEN獅19日在自由球員補償機制中，選擇富邦悍將25人保護名單外的投手江少慶，這名旅美出身的本土右投也正式轉換戰袍，準備為新球季展開全新篇章；江少慶離隊消息曝光後，前悍將隊友張育成也在社群平台發聲力挺，表達對其實力與努力的高度肯定。

張育成於IG限時動態寫下：「他比誰都更努力，也更想證明自己，只是運氣沒有很好，我相信他可以做到的。」

張育成與江少慶同為旅美出身的代表性球員，兩人過去皆待過克里夫蘭印地安人（現為守護者）美職體系歷練，各自返台後皆加盟富邦悍將，被球團視為本土即戰力與核心戰將；不僅長期入選中華隊，在國際賽場扛起重任，也於球隊中扮演穩定軍心的重要角色。

江少慶近年雖多次受到傷勢影響，但其復健態度與自我要求始終受到隊友與教練團肯定，此次在補償名單中被統一獅選中，外界也普遍解讀為獅隊著眼於投手戰力布局。

統一獅運動科學投手教練曾浩哲亦在社群平台發文歡迎江少慶加入，寫下：「歡迎少慶，非常期待與你合作。」展現對其回歸與未來發展的高度期待。

值得一提的是，曾浩哲並非傳統棒球選手出身，大學主修法律系，過去因接觸泰拳並受傷後，開始投入運動科學領域研究，轉而專注於投手訓練與復健整合；近年已協助超過20名職棒與旅外投手進行休季訓練，包括沙子宸、劉致榮、古林睿煬、孫易磊及胡智爲等人，累積相當口碑。

江少慶預計於明年1月投入統一獅春訓，外界也持續關注他在完整復健與運科支援下，能否重新找回身手。