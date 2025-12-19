阿基里斯腱撕裂「神速復出」？　美媒爆料綠衫軍坦圖本季將上場

▲綠衫軍一哥坦圖跟腱傷勢恢復神速，可能在本季復出上場效力。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

幾乎與新世代「最強小前鋒」劃上等號的波士頓塞爾提克王牌球星坦圖（Jayson Tatum），由於上賽季在季後賽遭遇右腳阿基里斯腱撕裂的嚴峻傷勢，本季預期將全數報銷無法上陣。但坦圖近日傳出恢復神速，美國媒體甚至披露，坦圖本人已經喊話，要在本賽季復出上場出賽。

根據美國NBA資深記者海恩斯（Chris Haynes）報導，表示坦圖本向他表態，將會在本賽季復出回到場上比賽。

事實上，早在今年10月時，坦圖就在社群媒體放上了他開始訓練，甚至已經能夠做出灌籃動作的影片，讓外界對於他的神速恢復狀況感到吃驚。

現年27歲的坦圖生涯6度入選明星賽，也幫助綠衫軍在2023-24賽季奪下NBA年度總冠軍殊榮，甚至過去4季都是聯盟「年度第1隊」成員，可說是當前NBA最強小前鋒代表人物。

因此，坦圖在經歷阿基里斯腱嚴峻傷勢後，恢復狀態究竟如何，顯然會成為外界高度關注焦點，若他真能奇蹟般地在本季強勢復出，綠衫軍整體戰力勢必也將更上層樓。

目前塞爾提克戰績15勝11敗，東區排名仍高居第4位，雖然開季一度呈現亂流狀況，但目前整體戰力仍相當穩定，若坦圖真能回歸助陣，綠衫軍肯定仍將是東區冠軍的熱門勁旅。