道奇外野補強浮現新人選　可能出現第4位日裔球員

美媒《The Athletic》與《Dodger Nation》19日相繼報導，洛杉磯道奇正評估網羅聖路易紅雀外野手努特巴爾（Lars Nootbaar） ，若交易成真，努特巴爾將與大谷翔平繼2023年世界棒球經典賽（WBC）後再度成為隊友。

道奇本季休賽季尚未解決的主要課題之一，正是外野戰力補強，過去守左外野的康佛托（Michael Conforto）2024年球季僅繳出打擊率0.199、12轟、36打點的成績，表現未符期待，球團並未選擇續約；至於負責右外野防區的T.赫南德茲（Teoscar Hernández），其防守穩定度亦被外界認為存在隱憂。

在此背景下，攻守跑三拍子兼備的努特巴爾成為潛在人選，《The Athletic》指出，道奇已對努特巴爾表達興趣；《Dodger Nation》也分析，他屬於能以相對合理薪資補上外野缺口的實際選項。

相較之下，市場上其他頂級外野手的身價相當驚人，傳出同樣受到多隊關注的小熊自由球員塔克（Kyle Tucker），預估將獲得10年4億美元的大約；而洋基自由球員貝林傑（Cody Bellinger）則可能拿下6年1億8000萬美元的合約。據傳，道奇傾向高年薪但短年期的配置策略，使談判難度大增。

努特巴爾2024年球季出賽135場，為生涯新高，成績為打擊率0.234、13支全壘打、48分打點，同樣寫下個人生涯新高，選球眼亦深獲評價。不過，他在球季結束後接受雙腳腳跟手術，是否能趕上新球季開幕仍存在變數，但外界普遍認為，即使缺陣，時間也不會過長。

出生於加州、擁有日裔母親血統的努特巴爾，曾於2023年WBC披上日本隊戰袍，助侍Japan奪回世界冠軍。由於資格限制，他無法參加明年3月的WBC，但若順利轉戰道奇，將與大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希組成話題十足的日本道奇隊，其拚勁十足的比賽風格，也勢必再度掀起人氣旋風。