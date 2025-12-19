運動雲

沉默重砲？村上宗隆沒消息是因為「低調」　美媒點名潛在去向

▲村上宗隆 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟的日本強打村上宗隆，其合約交涉期限已進入最後倒數，根據規定，村上必須在23日前完成簽約，儘管時間所剩無幾，這名25歲的「沉默重砲」至今仍未對外透露任何動向，引發外界高度關注。

對此《USA Today》記者奈丁格爾（Bob Nightengale）近日在播客節目《Foul Territory》中談及村上的狀況，指出目前的資訊真空，很可能是出於村上本人的意願。

奈丁格爾表示，「我認為這是村上的選擇，他希望一切保持低調，佐佐木朗希當時也是如此，大家原本都認為他會去道奇，後來又出現教士的傳聞，但那些都不是他主動放出來的，只是外界關注所致。」

他進一步指出，村上幾乎未在社群媒體上露面，反而對他有利，「我想這正是他所希望的狀態。」

外界普遍認為，包括紅襪、水手、老虎、費城人、大都會與藍鳥等隊，皆對村上展現高度興趣。不過，奈丁格爾特別點名底特律老虎，認為其成為村上潛在落腳處的可能性不低。

「老虎確實可能正在關注他。」奈丁格爾說道，「他們需要一名三壘手，並且會去補進這樣等級的球員，可能就是村上，老虎已經準備投入相當的資金，我也很尊重村上能一路保持低調、不對外放話。」

奈丁格爾甚至預測，村上的決定可能會拖到最後一刻才揭曉，「也許就在週一突然宣布，給人一種『好了，他來了』的感覺。」隨著交涉期限即將到期，村上宗隆是否真會在最終時刻點頭加盟老虎，成為這個冬天最受矚目的懸念之一。

霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？

