也許還能更高！大谷翔平三響之三HR球　球迷拒200萬美元欲送拍賣

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平再添一則場外話題，英國媒體《Daily Mail》引述美國媒體報導指出，一名幸運球迷在比賽中打瞌睡之際，意外接到大谷翔平所擊出的歷史性全壘打球，該顆白球如今被外界估值上看200萬美元，該名球迷也已表態，考慮將其送上拍賣市場。

報導指出，這名球迷為道奇球迷佛洛雷斯（David Flores），他於今年10月前往道奇球場，觀賞國聯冠軍系列賽G4，對手為密爾瓦基釀酒人，該場比賽中，大谷翔平以「真·二刀流」身分登場，先發投球繳出6.2局僅被敲2支安打、失1分、送出10次三振的精采內容，打擊端更單場狂轟3發全壘打，寫下罕見紀錄。

佛洛雷斯正是在這場比賽中，接到大谷翔平單場第3轟的全壘打球，不過令人意外的是，他事後向《紐約郵報》坦言，當時自己其實正在觀眾席上打瞌睡。

「我那時候真的睡著了。」佛洛雷斯回憶，「突然聽到全場的歡呼聲才驚醒，抬頭一看，球正筆直地往我這邊飛過來，因為我自己也打過棒球，很清楚球的方向，我預判它會反彈，所以就伸手把球接住了。」

他也透露，接到球的當下，第一個念頭其實是「這顆球應該屬於日本人」，一度打算將球轉送給現場的日本球迷，但當時並未有人上前，因此最終將球自行帶回。

隨著消息傳開，這顆極具歷史意義的全壘打球迅速引發收藏市場關注，《Daily Mail》指出，佛洛雷斯曾收到高達200萬美元的出價，但選擇婉拒，他透露，自己正在考慮將球交由拍賣行競標，「也許透過拍賣，價格還能再創新高。」

事實上，大谷翔平在該場比賽所擊出的第2支全壘打球，已於11月進入拍賣市場，最終以27萬美元成交。相較之下，這顆象徵單場三響砲、同時結合投打雙重歷史意義的白球，最終能拍出何等天價，也成為球迷與收藏界高度關注的焦點。