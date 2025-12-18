運動雲

WBC美國隊輪值再升級！雙城王牌、大都會雙投入列

▲ 美國隊公布2026年世界棒球經典賽新增先發投手名單，雙城王牌萊恩（Joe Ryan）、大都會右投霍姆斯（Clay Holmes）與新秀麥克林恩（Nolan McLean）入列，進一步強化先發輪值深度 。（圖／截自WBC X）



記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽美國隊先發輪值再升級。美國隊今宣布，雙城王牌投手萊恩（Joe Ryan），以及大都會兩名先發投手麥克林恩（Nolan McLean）、霍姆斯（Clay Holmes）確定加入投手陣容。

現年29歲的萊恩是雙城近年最穩定的先發主力，本季出賽31場，繳出13勝10敗、防禦率3.42的成績，171局投球送出194次三振，K/9值達10.2，展現強大壓制力，也首度入選大聯盟明星賽。

大都會方面，24歲的麥克林恩被視為球團重點培養的新秀，今年升上大聯盟後表現亮眼，8場先發拿下5勝1敗，48局投球飆出57次三振，防禦率僅2.06，留下深刻印象。

至於霍姆斯則是在生涯多以後援角色出賽後，近年成功轉任先發，32歲的他本季共出賽33場，取得12勝8敗、防禦率3.53的成績，招牌伸卡球有效製造滾地球，滾地球比率高達55.1%。

隨著多名先發好手到位，美國隊先發輪值深度明顯提升，也讓2026年世界棒球經典賽的投手布局更加完整。

美國隊將於美東時間3月6日晚間8點，在休士頓的大金球場（Daikin Park）迎戰巴西，正式揭開2026年世界棒球經典賽B組賽事序幕。

