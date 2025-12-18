獅隊有望本周確定補償人選　江少慶仍是優先評估對象

▲江少慶。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

針對外界關注的富邦悍將補償人選，統一獅近日將再度召開會議拍板。據了解，獅隊內部討論方向已逐步聚焦，2021年選秀狀元江少慶被視為主要考量對象，若順利補進，明年可與胡智爲攜手撐起本土先發戰力。

江少慶未被富邦列入25人保護名單的消息曝光後，讓林岱安FA轉戰富邦所牽動的補償抉擇備受討論。獅隊就江少慶的健康狀況、可用性與整體投入成本進行多次討論，並將其列為補償名單中的優先順序人選，盼補上本土輪值缺口。

統一獅領隊蘇泰安昨日受訪表示，目前尚無法對補償人選做出回應，不過球隊近日會再開會，本周內應該會有結果。根據規定，獅隊最慢要在下周二做出決定。

富邦此次25人保護名單中，傳投捕占比超過一半，使獅隊欲補強的人選空間有限。據悉，球團內部曾討論其他牛棚投手，但該名投手也剛歷經傷勢調整，對獅隊來說同樣有變數。相較之下，江少慶具備先發身分，能直接對輪值產生影響，是獅隊抉擇的一大考量。

算上林岱安離隊後釋出的薪資空間，以及可取得的324萬元補償金，獅隊若確定選進江少慶，一年實際增加的支出約為200多萬元；球界人士分析，在本土第5號輪值仍未找到答案的情況下，這筆投入對獅隊而言，雖然伴隨一定風險，仍是一項值得放手一搏的投資。