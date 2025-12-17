全球限量50只！山本由伸出席頒獎典禮　左手腕近3000萬名錶吸睛

記者王真魚／綜合報導

道奇隊日籍投手山本由伸17日首度獲頒「日本職業體育大賞」，於東京都內飯店出席頒獎典禮，並獲頒內閣總理大臣盃與獎狀，肯定他在職業賽場上的傑出表現。典禮過程中，山本手腕上所佩戴的高級名錶也意外成為焦點，引發外界熱議。

典禮現場，山本左手腕上一只結合祖母綠綠色與黑色設計的腕錶相當吸睛，存在感十足。據日媒報導，該錶為瑞士頂級鐘錶品牌「理查德米勒（Richard Mille）」旗下的「RM 21-02 Tourbillon Aerodyne」，根據官方網站等資訊，目前市價約92萬8000美元，折合新台幣近3000萬，且全球僅限量50只，屬於極為稀有的收藏級逸品。

該款腕錶設計融入航太科技元素，展現高度工藝水準與前衛風格，也與山本由伸近年在國際舞台上嶄露頭角的形象相呼應。

事實上，山本由伸向來偏好理查德米勒的腕錶。今年7月出席大聯盟明星賽紅毯活動時，他就曾佩戴該品牌一款市價超過800萬元台幣的紅金款腕錶亮相，當時同樣引發話題，展現其不凡品味。

▲ 山本由伸 。（圖／翻攝IG）