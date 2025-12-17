洋基迎利多！羅登開始投球復健　目標2026年初回歸

▲Carlos Rodón。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基迎來關於2026年投手戰力的重要好消息；左投先發羅登（Carlos Rodón）近日親自透露復健進度，確認已正式開始投球訓練，並對於在2026球季初段回歸投手丘抱持高度期待。

羅登日前現身YES Network的《Hot Stove》節目，首度公開說明復健狀況；他表示，目前已完成投球復健的初期階段，最近一次訓練中進行了30顆投球，投球距離約為60至75英尺，顯示手肘恢復狀況正持續朝正面方向發展。

儘管羅登坦言無法趕上開幕戰，但他對於賽季初回歸充滿希望；「我不確定自己第一場先發會是什麼時候，但我希望能越快越好，」羅登表示，「顯然不會是開幕戰輪值的一部分，但希望能是幾週之後，不管是什麼時候，我只希望自己能夠百分之百健康，並且能在每一場我能投的比賽中上場投球。」

羅登是在2025休賽季初期接受手術，醫療團隊替他清除左手肘內的異物，並削除骨刺；隨著目前已進入投球復健階段，他也坦言自己對於再次披上條紋球衣、重返比賽感到相當振奮。

「這只是投手日常的一部分而已，」羅登說道，「有很多球員都是帶著傷勢在場上競爭的，幾乎沒有空間可以找藉口，我的工作就是走上場、全力競爭，盡可能吃下更多局數，並給球隊最好的贏球機會。」

這項進展對洋基而言格外重要，若未能透過交易或自由市場再補進先發投手，洋基在2026年開季時，勢必將以一套傷兵累累的投手陣容迎戰新球季。

目前洋基已被外界點名與多名市場熱門投手傳出連結，包括底特律老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal），以及邁阿密馬林魚先發阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara），顯示球團仍在積極評估補強可能性。

除羅登之外，洋基兩名主力先發投手柯爾（Gerrit Cole）與施密特（Clarke Schmidt）皆因尺側副韌帶（UCL）撕裂接受TJ手術；柯爾預計將於2026年中期復出，而施密特則可能整季報銷。

回顧2025球季，羅登繳出全明星等級成績，例行賽先發33場，累積195.1局投球，防禦率3.09、WHIP1.05，成為洋基輪值中的重要支柱。

若能順利回歸，他預計將與王牌左投佛里德（Max Fried）以及新秀亮點施利特勒（Cam Schlittler）共同組成2026年洋基先發輪值主軸；即便球團最終選擇在休賽季不再補進先發投手，現有陣容仍被評估具備足以在聯盟中競爭的強大戰力。