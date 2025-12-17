日職巨人左投葛瑞芬重返大聯盟！1年約加盟國民

▲ 效力巨人3季18勝，葛瑞芬（Foster Griffin ）與國民達成1年合約 。（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

自2023年至本季效力讀賣巨人、累計拿下18勝的左投葛瑞芬（Foster Griffin），以重返大聯盟為目標，與華盛頓國民隊達成合約共識。根據美國媒體報導，雙方簽下1年年薪550萬美元（約新台幣1.73億元），另含最高100萬美元（約新台幣3148萬元）的激勵獎金，合約總值將達650萬美元。

30歲的葛瑞芬於2014年選秀會首輪（全體第28順位）被皇家隊選中，在大聯盟僅出賽7場，且全數以後援身分登板。2023年轉戰日本職棒後加盟讀賣巨人，主要擔任先發投手，並依球隊需求彈性支援牛棚。他以豐富的變化球為武器，3個賽季共出賽54場，戰績18勝10敗，投315又2/3局，防禦率2.57。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據報導，葛瑞芬在休季期間曾與多達8支球隊洽談，至少有1支球團提出複數年合約。 國民隊方面，預期將以先發投手角色使用葛里芬。美國數據網站《FanGraphs》預測，國民新賽季的先發輪值將由高爾（MacKenzie Gore）、卡瓦里（Cade Cavalli）、魯特萊吉（Jackson Rutledge）、格雷（Josiah Gray）以及葛瑞芬組成。

至於去年休季從中日龍轉戰國民的小笠原慎之介，本季結束後被移出40人名單，下一季將自小聯盟力拚重返大聯盟。