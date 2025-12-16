運動雲

軟銀女孩廖羿昕見證日本一！想推隊友臭豆腐　火腿女孩再現狐狸舞

▲ 2026台日棒球國際交流賽 賽事記者會-日本應援團左起火腿工藤心優、上野菜奈子以及軟銀Yi-Xin、SHOKO。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 2026台日棒球國際交流賽 賽事記者會-日本應援團左起火腿工藤心優、上野菜奈子以及軟銀Yi-Xin、SHOKO。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

台日交流賽將於明年2月在台北大巨蛋登場，福岡軟銀鷹啦啦隊Honeys代表 SHOKO、廖羿昕，以及北海道日本火腿鬥士啦啦隊 Fighters Girl成員上野菜奈子、工藤心優 今出席記者會，分享各自的應援文化與來台期待，也為即將到來的台日交流賽暖身。

身為台灣籍成員的廖羿昕，談到在日職應援一整年的心得感觸良多。她表示，很開心加入軟銀的第一年就見證球隊奪下「日本一」，「球隊一開始其實戰績墊底，氣氛比較低迷，但大家一步一步走上來，不到最後不知道結果，第一年就拿到日本一真的很驕傲，也希望大家明年能繼續支持我們。」

廖羿昕透露，當初是在網路上看到軟銀女孩的徵選訊息，從完全不會日文開始挑戰，「日本很重視前後輩關係與禮儀，也有敬語文化，一開始一、二月比較辛苦，三月賽季開始後才慢慢進入狀況。」她也感受到濃厚的台日友好氛圍，「隊友們對我就像家人一樣，會關心、邀吃飯，離鄉發展能感受到這樣的溫暖，真的很幸福。」

▲▼ 2026台日棒球國際交流賽 賽事記者會-日本應援團,中職啦啦隊合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲2026台日棒球國際交流賽 賽事記者會-日本應援團,中職啦啦隊合照。（圖／記者黃克翔攝）

在語言方面，廖羿昕笑說目前「聽還可以，說的部分要再加油」，希望未來能在球場用日文向大家自我介紹、分享經驗。談到推薦給隊員的台灣美食，她毫不猶豫點名「雞排、鹽酥雞，還有臭豆腐」，也期待隊友來台能親自體驗。

Honeys成員SHOKO則分享台日應援文化差異，她表示：「台灣啦啦隊是跳滿九局，日本多半是中場表演，如果有機會來台灣，希望能跟大家一起跳完九局，一起應援。」

首次來台的火腿啦啦隊成員工藤心優直呼心情非常興奮，「第一次來台灣就能參加這樣的活動，很開心見到大家。」上野菜奈子則表示，接下來兩個月會在北海道認真練習，為2月的交流賽做好準備。

談到應援文化差異，上野菜奈子觀察到，台灣球迷對火腿的「狐狸舞」相當熟悉，「看到很多人一起跳，氣氛非常熱情。」工藤心優也笑說，希望到時候能和台灣球迷一起跳狐狸舞，感受最熱鬧的球場應援。

隨著台日交流賽倒數，軟銀與火腿啦啦隊女孩們也期待在台北大巨蛋，用最熱情的應援，拉近台日球迷與棒球文化的距離。

▲▼ 2026台日棒球國際交流賽 賽事記者會-日本應援團。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 2026台日棒球國際交流賽 賽事記者會-日本應援團左起火腿工藤心優、上野菜奈子以及軟銀Yi-Xin、SHOKO。（圖／記者黃克翔攝）

