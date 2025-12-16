運動雲

台日交流賽話題滿滿　陳俊秀期待柳町達打擊、野村祐希鎖定地瓜球

▲台日交流賽陳俊秀、柳町達、野村祐希、林凱威。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

台日交流賽將於明年2月底在台灣登場，日本職棒福岡軟銀鷹與北海道日本火腿鬥士將接連來台，與中華職棒球隊及中華隊進行交流對戰。無論是球團高層或代表球員，皆對這次來台交流充滿期待，認為不僅是深化台日棒球友誼的重要舞台，也是一場高強度、具實戰意義的比賽，同時也期待在比賽之餘感受台灣球迷的熱情與在地美食文化。

福岡軟銀鷹執行役員大脇滿朗表示，「非常感謝有機會能來到台北大巨蛋比賽，這是一個能夠深化台日棒球交流、提升彼此友誼的重要舞台。身為軟銀的一員，能在棒球文化如此豐富的台灣比賽，感到相當榮幸。選手們在得知消息後都非常期待，也會全力準備，希望無論台灣或日本的球迷，都能看到精彩的比賽，也期盼這樣的交流能夠持續下去。」

北海道日本火腿隊GM代行木田優夫則表示，「明年能再次來台感到非常榮幸，這是大家共同努力促成的跨國交流賽，希望球迷能多多期待。火腿在來台時正值完成訓練的狀態，準備相當充分，這不只是單純的交流賽，而是能帶來例行賽動力的實戰經驗，對球隊來說非常重要。」

軟銀代表球員柳町達也分享對台灣的印象，「在日本就看過許多與台灣相似的食材，對台灣的印象是珍珠奶茶和鳳梨酥，有很多相似的文化。」他也表示，希望此行能品嚐小籠包與珍奶，並向球迷喊話，「這是我第一次以軟銀鷹球員身分來台比賽，希望球迷能進場為我們加油。」

中信兄弟代表球員陳俊秀則指出，「每次交流賽都能感受到日本投手的強度與準備程度，不管是春訓或交流賽，日本球隊的狀況都非常好。」面對「日本一」的軟銀鷹，他也表示，「希望把狀況調整到最好，珍惜這次交流賽的機會。」談到柳町達，他則笑說，「希望能在場上欣賞他的打擊，看影片就覺得是很厲害的選手。」

火腿代表野村祐希提到，「古林、孫易磊都是很好的隊友，相信台灣還有很多優秀投手，這次能在交流賽中互相對戰、交流，非常期待。」他也分享對台灣小吃的喜愛，「已經吃過小籠包和雞排，這次還想吃很多地瓜球。」面對味全龍，野村表示，「不論台日球迷，希望大家都能進場加油，身為火腿一員一定全力以赴。」

味全龍投手林凱威則說，「他們是一支很強的球隊，非常期待這次交流。」談到期待對決的打者，他點名萬波中正，「之前有交流過，也曾被他敲出安打，希望這次能討回來。」若對上野村祐希，他也表示，「一定會全力以赴。」

