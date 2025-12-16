詹皇高懸22年神紀錄被打破！　「旗子哥」弗拉格預約年度最強新秀

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠本季選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）16日對上猶他爵士之戰，寫下NBA生涯至今代表作，全場狂轟42分外帶7籃板、6助攻、1抄截、2阻攻，打破2003年時由天王球星詹姆斯（LeBron James）所保持，年紀「18歲」球員單場得分最高紀錄（詹皇原紀錄為37分）。弗拉格現在在「19 歲前總得分」為461分，也正式超越麥格雷迪（Tracy McGrady）排名史上第3位。

被視為美國籃球下一個「白人希望」的弗拉格，從大學籃壇一路受到高度矚目，在本季也如願以選秀狀元身分投入NBA殿堂，雖然開季表現一度有些低迷，但近期弗拉格整體狀況已經逐步拉抬提升，問鼎年度最佳新人氣勢濃厚。

今日對上爵士之戰，弗拉格以先發小前鋒身分出賽多達41分46秒，狂轟生涯新高42分外帶7籃板、6助攻、1抄截、2阻攻，其中全場製造對手犯規站上罰球線多達20次，命中其中15球，也展現狀元郎的強大進攻破壞力與全面性。

此戰單場轟下42分，也讓弗拉格一舉打破由天王球星詹姆斯在2003年新秀賽季時，所保持18歲球員的單場最高得分紀錄。原紀錄為詹皇的單場37分，而12月21日才要滿19歲的弗拉格，則以單場42分正式改寫這項高懸22年的NBA神紀錄，正式締造「弗拉格障礙」。

另外，弗拉格也追平退役名將阿奎爾（Mark Aguirre），成為獨行俠隊史新秀單場最高得分紀錄保持者。

接下來，弗拉格還有紀錄可以打破，連同此戰在內，他在19歲前總得分歷史排名上，正式以461分超越名將麥格雷迪的451分，獨居史上第3位。

目前弗拉格僅落後給榜首詹姆斯的625分與排名第2位「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的539分，接下來在弗拉格19歲生日到來前，他仍有機會持續追近與前兩名的差距。

▲弗拉格打破詹皇高懸22年神紀錄。（圖／達志影像／美聯社）