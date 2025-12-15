運動雲

>

新北U18／目標全能！林聖霆勝投自己打　花蓮縣逆轉勝

▲林聖霆。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林聖霆。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，花蓮縣15日澳洲昆士蘭激戰到最後一刻，7局下靠著高一新生林聖霆敲出再見安打，以2比1驚險奪勝。林聖霆此役不僅在打擊端一棒定江山，還在7局上登板後援，上演「勝投自己打」的戲碼。

花蓮縣隊1局下率先發動攻勢，杜翊帆敲出安打先馳得點。兩對拉鋸戰，7局上林聖霆接手登板，雖遭昆士蘭隊敲出安打追平比數，但他很快在7局下敲出再見安打，為球隊鎖定勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林聖霆此役3打數1安打，另選到1次四壞保送，貢獻致勝打點；投球方面後援1局，被敲3支安打、送出1次三振，失1分責失，仍收下勝投。先發投手李承洲也表現不俗，主投6局，被敲4安打，狂飆9K，無失分。

花蓮縣隊總教練吳佳榮指出，打擊上較欠缺適時一擊不過林聖霆展現出難得的自信與企圖心，「他才高一，身高不算高，但很敢玩球，也很有想法，目前投打兩邊都在練，守備以二壘為主。」

談到關鍵時刻的心情，林聖霆透露，7局下輪到他打擊時，對方故意保送前一棒打者，「他們想抓我，我就打給他們看。」他在場邊揮棒時就已抓到投手節奏，最終如願敲出再見安打，直呼相當開心。

升上高中後，林聖霆身高已長高3公分，目前168公分，也開始認真補充營養品。他期許自己在高中階段成為投、打、跑、守兼具的全能型球員，但進職棒時應該會專心野手，而在打擊與守備方面，最崇拜的偶像正是中信兄弟游擊手江坤宇。

關鍵字： 林聖霆花蓮棒球U18國際賽再見安打投打雙能

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐　王溢正回來了

快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐　王溢正回來了

兄弟未留成轉機　繼林書逸後馬鋼也有望轉戰富邦悍將

兄弟未留成轉機　繼林書逸後馬鋼也有望轉戰富邦悍將

新北U18／191公分火球男天冷降速　韓國教頭直言ABS不利側投

新北U18／191公分火球男天冷降速　韓國教頭直言ABS不利側投

馬鋼感性告別兄弟、感謝味全邀約　落腳悍將發文吐心聲

馬鋼感性告別兄弟、感謝味全邀約　落腳悍將發文吐心聲

超越「籃球之神」喬丹　勇士柯瑞轟39分還寫史上第一神紀錄

超越「籃球之神」喬丹　勇士柯瑞轟39分還寫史上第一神紀錄

罕見！詹皇情緒失控大暴走　飆致勝罰球率湖人攻破太陽

罕見！詹皇情緒失控大暴走　飆致勝罰球率湖人攻破太陽

悍將補強不停歇！內野手馬鋼加盟強化內野　新教頭後藤光尊好印象

悍將補強不停歇！內野手馬鋼加盟強化內野　新教頭後藤光尊好印象

領航猿上演東超史上最大逆轉　克服26分落後最後反贏18分

領航猿上演東超史上最大逆轉　克服26分落後最後反贏18分

生涯從洋基出發又回到起點？金恩縮小選項　美東3強開搶

生涯從洋基出發又回到起點？金恩縮小選項　美東3強開搶

前桃猿22歲投手賴知頎續拚舞台　葉總親自測試有望披龍袍

前桃猿22歲投手賴知頎續拚舞台　葉總親自測試有望披龍袍

【求爸爸的心碎指數】1歲兒被爸親！反應超抗拒XD

熱門新聞

快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐　王溢正回來了

兄弟未留成轉機　繼林書逸後馬鋼也有望轉戰富邦悍將

新北U18／191公分火球男天冷降速　韓國教頭直言ABS不利側投

馬鋼感性告別兄弟、感謝味全邀約　落腳悍將發文吐心聲

超越「籃球之神」喬丹　勇士柯瑞轟39分還寫史上第一神紀錄

罕見！詹皇情緒失控大暴走　飆致勝罰球率湖人攻破太陽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！

2兄弟未留成轉機　馬鋼可望披藍袍

3韓國側投變少了！教頭曝不利關鍵

4馬鋼感性告別兄弟　落腳悍將發文

5超越喬丹　勇士柯瑞寫史上第一神紀錄

最新新聞

1台鋼雄鷹年末異動！

2夢想家開鍘　場均16.7分砍將恩尼斯離隊

3情緒失控大暴走　詹皇賽後親曝原因

4新北U18／韓國打者跟不上節奏　側投潘唯峰5局無安打9K

5林琨笙傳加盟樂天桃猿任二軍投捕教練

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

蔡依林旅行不愛逛街　最重視「吃+睡覺」

【當場竄火球】雲林斗南白車迎面猛撞奪2命！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

黃豪平模仿青峰　當張棋惠嘉賓被喊：退票XD

遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366