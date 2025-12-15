新北U18／目標全能！林聖霆勝投自己打　花蓮縣逆轉勝

▲林聖霆。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，花蓮縣15日澳洲昆士蘭激戰到最後一刻，7局下靠著高一新生林聖霆敲出再見安打，以2比1驚險奪勝。林聖霆此役不僅在打擊端一棒定江山，還在7局上登板後援，上演「勝投自己打」的戲碼。

花蓮縣隊1局下率先發動攻勢，杜翊帆敲出安打先馳得點。兩對拉鋸戰，7局上林聖霆接手登板，雖遭昆士蘭隊敲出安打追平比數，但他很快在7局下敲出再見安打，為球隊鎖定勝利。

林聖霆此役3打數1安打，另選到1次四壞保送，貢獻致勝打點；投球方面後援1局，被敲3支安打、送出1次三振，失1分責失，仍收下勝投。先發投手李承洲也表現不俗，主投6局，被敲4安打，狂飆9K，無失分。

花蓮縣隊總教練吳佳榮指出，打擊上較欠缺適時一擊不過林聖霆展現出難得的自信與企圖心，「他才高一，身高不算高，但很敢玩球，也很有想法，目前投打兩邊都在練，守備以二壘為主。」

談到關鍵時刻的心情，林聖霆透露，7局下輪到他打擊時，對方故意保送前一棒打者，「他們想抓我，我就打給他們看。」他在場邊揮棒時就已抓到投手節奏，最終如願敲出再見安打，直呼相當開心。

升上高中後，林聖霆身高已長高3公分，目前168公分，也開始認真補充營養品。他期許自己在高中階段成為投、打、跑、守兼具的全能型球員，但進職棒時應該會專心野手，而在打擊與守備方面，最崇拜的偶像正是中信兄弟游擊手江坤宇。