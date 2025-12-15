運動雲

超級噁心！金佳垠直播傻眼　收粉絲「吃過的餅乾」網轟超丟臉

記者胡冠辰／綜合報導

今年加盟台灣職業排球聯盟桃園雲豹飛將隊啦啦隊「桃氣女孩Peach Girls」的韓啦成員金佳垠，14日在浪直播中分享自己收到的粉絲禮物，其中竟包含已拆封、甚至疑似食用過的餅乾，讓她當場露出錯愕表情，也讓大批網友直呼噁心、丟臉。

金佳垠以其清純甜美的日系外型和活力四射的舞蹈，被譽為「可愛天花板」和「吃可愛長大的女神」；她從韓國足球K聯賽大邱FC啦啦隊出道，後來加入韓職NC恐龍啦啦隊，今年更加盟台灣桃氣女孩Peach Girls，在台灣迅速累積高人氣。

金佳垠14日在直播中跟粉絲閒聊，也分享在球場收到的禮物，沒想到裡面赫然發現有「已經開封且吃過的餅乾」，金佳垠確認包裝狀態後說「這是開過的對吧？」粉絲也紛紛留言勸她別吃，金佳垠也回應道：「這種東西不能吃對吧？我不會吃的。」

事實上，這並非單一噁心個案，先前中華職棒味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原也曾公開提及相關經驗；她曾表示，自己有時會收到粉絲送來「已吃到一半」的食物，讓她感到不安，並因此宣布未來將不再接受零食或飲料類型的粉絲禮物，希望避免陷入尷尬或安全疑慮。

相關事件在社群平台Instagram、Threads上掀起熱議，不少球迷直言送出已拆封食物的行為「極不尊重」，痛批噁心、丟台灣粉絲的臉，也呼籲應援文化應建立基本界線；部分網友指出，韓國職業運動圈對於粉絲送食物本就相對謹慎，正是基於衛生與安全考量，認為台灣球場文化或許也有重新檢視的必要。

關鍵字： 金佳垠啦啦隊韓國啦啦隊排球

