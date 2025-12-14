運動雲

黃子鵬為台鋼加分！施子謙笑談林岱安披富邦戰袍：回到年輕的感覺

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹休季大幅補強，從獅隊轉戰台鋼的施子謙也樂見 FA 帶動球隊流動。談到昔日獅隊捕手搭檔轉戰富邦悍將，他也聯想到，林岱安過去大學時期穿過「富邦」球衣，應該會有回到年輕的感覺。

台鋼新球季迎來黃子鵬、劉時豪、賴智垣加盟，與施子謙都有些淵源。施子謙表示，「滿期待賽季開始，能和他們成為隊友很開心。球隊補強黃子鵬，明年成績一定會比今年更好，感謝球團投入資源，也希望能用好成績回饋。」

談到與黃子鵬的互動，施子謙說，「他人很 NICE，身為學長講話很溫柔，看到他總是笑容滿面，對球隊一定加分。」至於同樣來自台灣體大的劉時豪、賴智垣，他表示，「大學和中華隊時期都有遇過，希望大家一起為球隊努力。」

至於職業生涯 2017 年初登板時的捕手搭檔林岱安，也透過 FA 加盟富邦悍將，施子謙表示樂見 FA 球員轉隊延續生涯發展，「沒有哪裡好或不好，多一點流動、有話題，也會吸引球迷關注。」

同樣台體大出身的球員對「富邦」二字並不陌生，大學時期都穿過「富邦公牛」球衣，談到同為台體大出身的林岱安改穿「藍色富邦」球衣，施子謙笑說，「大學就是富邦的，他應該會滿習慣，也可能有回到年輕的感覺。」

台鋼雄鷹 14 日在彰化舉辦公益棒球訓練營，彰化出身、國中到台中就讀的施子謙也有感而發，「我也是彰化出身的選手，小時候這裡資源比較少，看到彰化藝中越來越好，期待政府能繼續支持。」他也提到與江國豪、陳冠偉同為彰化出身、台體大校友，「國中時就遇過冠偉，在外地能遇到彰化夥伴不多，以前真的很少，所以特別珍惜。」

▲台鋼雄鷹施子謙。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鋼雄鷹施子謙。（圖／記者呂佳賢攝）

