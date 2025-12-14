馬刺終結宇宙雷霆16連勝關鍵曝　溫班亞瑪：我們為此刻而生

Victor Wembanyama:



記者游郁香／綜合報導

馬刺在 NBA盃準決賽逆轉擊敗雷霆、終結對手 16 連勝後，賽後焦點不只在「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的復出表現，更落在「這支馬刺是怎麼贏的」。總教練強森（Mitch Johnson）一語道破核心精神，直言溫班亞瑪確實是球隊門面，卻不是全部。

溫班亞瑪在缺席多場後復出，21 分鐘內攻下 22 分、9 籃板，於攻防兩端製造巨大影響力，卻沒有主宰比賽到失去平衡。他的臂展干擾出手、關鍵時刻穩定進攻節奏，更重要的是，他吸引防守後，替隊友創造了大量空間。

總教練強森強調，這場勝利並非靠單打英雄球，而是建立在傳導、輪轉、防守紀律與團隊默契之上，「我們很清楚 Victor 是拼圖中最大的一塊，但他不是整個拼圖，我們是一支球隊。」

▲馬刺總教練強森強調團隊平衡，直言溫班亞瑪是拼圖中最大的一塊，但不是全部。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆成了最佳試金石。這支聯盟最具深度與自信的年輕勁旅，從開局就打出快節奏、施壓馬刺做選擇，而聖安東尼奧的回應，是相信自身體系，而非追逐對位優勢。馬刺很清楚誰是球隊的當家球星，這點毫無疑問。但他們不需要溫班亞瑪包辦一切，他們需要他成為錨點，並且讓其他人各司其職、扛起責任。

年輕後衛卡索（Stephon Castle）賽後也點出這場勝利的象徵意義，「所有人都覺得他們（雷霆）是不可戰勝的……這正好展現了我們是一支什麼樣的球隊。」溫班亞瑪則語氣篤定地表示，「有些人就是為這種時刻而生，有些人不是……我們就是屬於前者。」

被問到此戰替補上陣，溫班亞瑪還開起玩笑，「我還有資格競爭最佳第六人嗎？之後再想想吧。」不過他更在意的是整體走向，「我只是很開心能成為一部分，成為一個正在成長、變得如此美好的事物的一環——純粹且正直的籃球。」