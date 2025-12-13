運動雲

>

長打工具人加盟！莫雷爾一年約投身馬林魚　將嘗試轉型守一壘

▲Christopher Morel。（圖/取自大聯盟官網）

▲Christopher Morel。（圖/取自大聯盟官網）

記者胡冠辰／綜合報導

邁阿密馬林魚啟動內野補強！根據MLB.com報導指出，球隊已與前小熊、光芒強打莫雷爾（Christopher Morel）達成一年合約，計畫讓這名具備長打能力的工具人嘗試轉型一壘手。

莫雷爾現年26歲，曾是被看好的強打新秀，但在大聯盟至今展現「高風險、高報酬」的特質；他職業生涯累計477場出賽，打擊三圍 .222/.299/.415，繳出74轟、210 分打點，並擁有63支二壘安打及 31 次盜壘，不過高達30.4%的三振率也反映其穩定度仍有疑慮。

莫雷爾生涯最佳階段落在前兩年（2022-23），當時合計貢獻2.5 bWAR、42 轟與 117 分打點；小熊後來在2024年交易大限前將他送往光芒，但他在坦帕灣的兩個球季表現不佳，154場比賽累積 -1.1 bWAR，打擊三圍僅 .208/.277/.355，最終遭光芒隊不續約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管如此，他2025年的11轟若放在長打火力低迷的馬林魚陣中，仍可排隊內第4；馬林魚上季全隊僅擊出 154 轟，是大聯盟倒數第 4。

值得注意的是，莫雷爾過去在大聯盟守遍三個外野位置、二壘、三壘與游擊，但從未擔任過一壘手；馬林魚新任內野教練巴特勒（Blake Butler）將負責協助莫雷爾進行守備轉換，球隊上一季一壘手群合計 OPS 僅 .663，同為大聯盟倒數第 4，補強需求強烈。

目前馬林魚陣中已有3名能夠勝任一壘的選手，包括瓦加曼（Eric Wagaman）、希克斯（Liam Hicks）以及內野手波利（Graham Pauley）；球隊也告知外野手柯奈恩（Griffin Conine）春訓將嘗試一壘，以增加陣容靈活度。

身為右打者的莫雷爾，也可能在外野或三壘分擔守備，尤其球隊外野目前以左打居多，包括全明星外野手史塔沃斯（Kyle Stowers）、馬希（Jakob Marsee）與柯奈恩；他同時也可與諾比（Connor Norby）競爭三壘先發位置。

關鍵字： 邁阿密馬林魚、MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

吳俊良執教球隊做出關鍵決定　CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

吳俊良執教球隊做出關鍵決定　CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

江少慶未在25人保護名單　獅隊：名單全面評估中下周公布

江少慶未在25人保護名單　獅隊：名單全面評估中下周公布

好友對決！　林昀儒不敵瑞典六角戰士年終賽止步8強

好友對決！　林昀儒不敵瑞典六角戰士年終賽止步8強

洋基外野補強鎖定長打火力　貝林傑談判停滯、凱普勒成備案人選

洋基外野補強鎖定長打火力　貝林傑談判停滯、凱普勒成備案人選

UBA最狂女砍將誕生！　邱群琋單場飆55分寫與SBL切割後新紀錄

UBA最狂女砍將誕生！　邱群琋單場飆55分寫與SBL切割後新紀錄

持續衝擊世界大賽！　藍鳥與總裁夏皮羅續約5年穩定管理核心

持續衝擊世界大賽！　藍鳥與總裁夏皮羅續約5年穩定管理核心

魔神樂談約還在溝通中　林立新約進度「順利」至少5年約起跳

魔神樂談約還在溝通中　林立新約進度「順利」至少5年約起跳

再綁一核心！皇家5年長約續留賈西亞　三壘攻守支柱確立

再綁一核心！皇家5年長約續留賈西亞　三壘攻守支柱確立

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

【高手在民間】素人投球全力狂催！飆速130km

熱門新聞

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

吳俊良執教球隊做出關鍵決定　CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

江少慶未在25人保護名單　獅隊：名單全面評估中下周公布

好友對決！　林昀儒不敵瑞典六角戰士年終賽止步8強

洋基外野補強鎖定長打火力　貝林傑談判停滯、凱普勒成備案人選

UBA最狂女砍將誕生！　邱群琋單場飆55分寫與SBL切割後新紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯

2CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

3統一下周公布補償選擇

4林昀儒不敵六角戰士　年終賽止步8強

5凱普勒成洋基外野備案人選

最新新聞

1莫雷爾一年約投身馬林魚

2大都會強打文托斯披尼加拉瓜戰袍

3凱普勒成洋基外野備案人選

4夏皮羅續約5年穩定管理核心

5皇家5年長約續留賈西亞

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」

路上偶遇愛豆這樣做！　讓小櫻花念念不忘的粉絲XD

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

【我就想抱著睡！】婦人堅持領130萬理由超瞎 警民勸阻講到嘴快破
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366