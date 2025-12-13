長打工具人加盟！莫雷爾一年約投身馬林魚　將嘗試轉型守一壘





▲Christopher Morel。（圖/取自大聯盟官網）

記者胡冠辰／綜合報導

邁阿密馬林魚啟動內野補強！根據MLB.com報導指出，球隊已與前小熊、光芒強打莫雷爾（Christopher Morel）達成一年合約，計畫讓這名具備長打能力的工具人嘗試轉型一壘手。

莫雷爾現年26歲，曾是被看好的強打新秀，但在大聯盟至今展現「高風險、高報酬」的特質；他職業生涯累計477場出賽，打擊三圍 .222/.299/.415，繳出74轟、210 分打點，並擁有63支二壘安打及 31 次盜壘，不過高達30.4%的三振率也反映其穩定度仍有疑慮。

莫雷爾生涯最佳階段落在前兩年（2022-23），當時合計貢獻2.5 bWAR、42 轟與 117 分打點；小熊後來在2024年交易大限前將他送往光芒，但他在坦帕灣的兩個球季表現不佳，154場比賽累積 -1.1 bWAR，打擊三圍僅 .208/.277/.355，最終遭光芒隊不續約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管如此，他2025年的11轟若放在長打火力低迷的馬林魚陣中，仍可排隊內第4；馬林魚上季全隊僅擊出 154 轟，是大聯盟倒數第 4。

值得注意的是，莫雷爾過去在大聯盟守遍三個外野位置、二壘、三壘與游擊，但從未擔任過一壘手；馬林魚新任內野教練巴特勒（Blake Butler）將負責協助莫雷爾進行守備轉換，球隊上一季一壘手群合計 OPS 僅 .663，同為大聯盟倒數第 4，補強需求強烈。

目前馬林魚陣中已有3名能夠勝任一壘的選手，包括瓦加曼（Eric Wagaman）、希克斯（Liam Hicks）以及內野手波利（Graham Pauley）；球隊也告知外野手柯奈恩（Griffin Conine）春訓將嘗試一壘，以增加陣容靈活度。

身為右打者的莫雷爾，也可能在外野或三壘分擔守備，尤其球隊外野目前以左打居多，包括全明星外野手史塔沃斯（Kyle Stowers）、馬希（Jakob Marsee）與柯奈恩；他同時也可與諾比（Connor Norby）競爭三壘先發位置。