大都會強打文托斯披尼加拉瓜戰袍　貝克領軍劍指經典賽突破

▲Mark Vientos。（圖／經典賽官網）

▲Mark Vientos。（圖／經典賽官網）

記者胡冠辰／綜合報導

尼加拉瓜國家隊迎來強力戰力補強！尼國棒協13日正式宣布，紐約大都會三壘手文托斯（Mark Vientos）已表態將在今年3月的世界棒球經典賽代表尼加拉瓜出賽。

雖然最終名單要到二月才會公布，但文托斯的加入對尼加拉瓜意義重大；自2023年首次登上經典賽舞台後，尼國打線一直火力不足，2023年球隊團隊防禦率為4.91，與義大利並列第8，但 .499OPS 的進攻表現則是全賽倒數第3。

尼加拉瓜今年於台北資格賽旗開得勝，靠著29局僅失2分自責的頂尖投手群一路橫掃賽事，最終拿下2026年正賽門票，但攻擊端仍明顯受限，兩度以2比1延長賽驚險擊敗南非與西班牙。

文托斯過去兩個球季在累積44支全壘打、115OPS+，比聯盟平均高出15%，並擁有尼國隊極度欠缺的大聯盟實戰經驗；根據《8 Deportivo》記者Fernando Rayo報導，在今年資格賽名單中，30名球員有20人過去從未對過大聯盟等級的打者或投手。

尼加拉瓜今年也迎來大咖新任指揮官，前太空人總教練、現任巨人特別顧問的貝克（Dusty Baker），這將是他自2023年率隊闖進美聯冠軍賽後，再次回到總教練位置。

貝克在本週稍早的世界棒球經典賽媒體日受訪時表示：「我認為所有的分組都很難，任何球隊在任何時間都有可能擊敗任何對手；我只希望把球隊準備到最佳狀態，讓他們能打出最好的表現，當你準備好、開始訓練後，誰知道結果會是什麼？我一直都是以勝利為目標，也會努力讓我的球隊準備好去贏。」

然而備戰期相當緊湊，貝克也坦言：「我們準備的時間不多，大概只有三週，在不讓球員思考太多的情況下，我們希望讓他們表現得越自然越好，同時在短時間內讓他們變得更強。」

關鍵字： 紐約大都會、MLB、世界棒球經典賽、尼加拉瓜



