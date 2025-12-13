再綁一核心！皇家5年長約續留賈西亞　三壘攻守支柱確立

▲Maikel Garcia。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

堪薩斯市皇家持續為年輕核心布局未來。根據《ESPN》、《MLB.com》多方報導指出，皇家已與三壘手賈西亞（Maikel Garcia）達成一紙5年延長合約，包含2031年球隊選擇權，目前僅待體檢完成。

報導提及，這份合約保證金額為5750萬美元，若計入第6年的球隊選擇權與合約中的激勵條款，總價值最高可達8500萬美元；若皇家執行2031年的選擇權，將一併買斷賈西亞兩個自由球員賽季，進一步穩固球隊長期戰力。

25歲的賈西亞在2025年賽季迎來全面性突破，不僅生涯首度入選明星賽，更奪下美聯三壘手金手套獎，成為皇家內外野防線的重要支柱。

進攻端方面，賈西亞繳出生涯新高的16支全壘打、74分打點，OPS提升至.800，打擊三圍為.286／.351／.449，貢獻23次盜壘；守備端同樣亮眼，他在三壘出賽1144.2局，僅發生7次失誤，守備率高達.980，展現頂級穩定度。

這紙延長合約涵蓋賈西亞的4年薪資仲裁年，並提前買斷自由球員資格，使他與游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）成為皇家少數合約至少延續至2030年的球員之一；小惠特早在2024年春訓即與球隊完成長約。

儘管賈西亞具備多守位能力，上季曾在游擊、二壘與外野輪替出賽，但球團與教練團一致認為，他在三壘位置的攻守影響力最為關鍵。

皇家今年休賽季動作頻頻，日前已以1年525萬美元簽下外野手湯瑪斯（Lane Thomas），持續為打線補強火力；同時球團也持續在交易市場尋求外野與中線戰力，曾接觸紅襪外野手杜蘭（Jarren Duran），並向國民詢問戈爾（MacKenzie Gore）與阿布拉姆斯（CJ Abrams）的交易可能性。