運動雲

>

再綁一核心！皇家5年長約續留賈西亞　三壘攻守支柱確立

▲Maikel Garcia。（圖／達志影像／美聯社）

▲Maikel Garcia。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

堪薩斯市皇家持續為年輕核心布局未來。根據《ESPN》、《MLB.com》多方報導指出，皇家已與三壘手賈西亞（Maikel Garcia）達成一紙5年延長合約，包含2031年球隊選擇權，目前僅待體檢完成。

報導提及，這份合約保證金額為5750萬美元，若計入第6年的球隊選擇權與合約中的激勵條款，總價值最高可達8500萬美元；若皇家執行2031年的選擇權，將一併買斷賈西亞兩個自由球員賽季，進一步穩固球隊長期戰力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

25歲的賈西亞在2025年賽季迎來全面性突破，不僅生涯首度入選明星賽，更奪下美聯三壘手金手套獎，成為皇家內外野防線的重要支柱。

進攻端方面，賈西亞繳出生涯新高的16支全壘打、74分打點，OPS提升至.800，打擊三圍為.286／.351／.449，貢獻23次盜壘；守備端同樣亮眼，他在三壘出賽1144.2局，僅發生7次失誤，守備率高達.980，展現頂級穩定度。

這紙延長合約涵蓋賈西亞的4年薪資仲裁年，並提前買斷自由球員資格，使他與游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）成為皇家少數合約至少延續至2030年的球員之一；小惠特早在2024年春訓即與球隊完成長約。

儘管賈西亞具備多守位能力，上季曾在游擊、二壘與外野輪替出賽，但球團與教練團一致認為，他在三壘位置的攻守影響力最為關鍵。

皇家今年休賽季動作頻頻，日前已以1年525萬美元簽下外野手湯瑪斯（Lane Thomas），持續為打線補強火力；同時球團也持續在交易市場尋求外野與中線戰力，曾接觸紅襪外野手杜蘭（Jarren Duran），並向國民詢問戈爾（MacKenzie Gore）與阿布拉姆斯（CJ Abrams）的交易可能性。

關鍵字： 堪薩斯皇家、MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

吳俊良執教球隊做出關鍵決定　CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

吳俊良執教球隊做出關鍵決定　CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

江少慶未在25人保護名單　獅隊：名單全面評估中下周公布

江少慶未在25人保護名單　獅隊：名單全面評估中下周公布

好友對決！　林昀儒不敵瑞典六角戰士年終賽止步8強

好友對決！　林昀儒不敵瑞典六角戰士年終賽止步8強

洋基外野補強鎖定長打火力　貝林傑談判停滯、凱普勒成備案人選

洋基外野補強鎖定長打火力　貝林傑談判停滯、凱普勒成備案人選

UBA最狂女砍將誕生！　邱群琋單場飆55分寫與SBL切割後新紀錄

UBA最狂女砍將誕生！　邱群琋單場飆55分寫與SBL切割後新紀錄

持續衝擊世界大賽！　藍鳥與總裁夏皮羅續約5年穩定管理核心

持續衝擊世界大賽！　藍鳥與總裁夏皮羅續約5年穩定管理核心

魔神樂談約還在溝通中　林立新約進度「順利」至少5年約起跳

魔神樂談約還在溝通中　林立新約進度「順利」至少5年約起跳

再綁一核心！皇家5年長約續留賈西亞　三壘攻守支柱確立

再綁一核心！皇家5年長約續留賈西亞　三壘攻守支柱確立

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

【蛇麼情況？】寵物蟒突暴走勒脖！ 他溜蛇重摔倒地濺血

熱門新聞

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

吳俊良執教球隊做出關鍵決定　CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

江少慶未在25人保護名單　獅隊：名單全面評估中下周公布

好友對決！　林昀儒不敵瑞典六角戰士年終賽止步8強

洋基外野補強鎖定長打火力　貝林傑談判停滯、凱普勒成備案人選

UBA最狂女砍將誕生！　邱群琋單場飆55分寫與SBL切割後新紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯

2CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

3統一下周公布補償選擇

4林昀儒不敵六角戰士　年終賽止步8強

5凱普勒成洋基外野備案人選

最新新聞

1莫雷爾一年約投身馬林魚

2大都會強打文托斯披尼加拉瓜戰袍

3凱普勒成洋基外野備案人選

4夏皮羅續約5年穩定管理核心

5皇家5年長約續留賈西亞

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」

路上偶遇愛豆這樣做！　讓小櫻花念念不忘的粉絲XD

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

【我就想抱著睡！】婦人堅持領130萬理由超瞎 警民勸阻講到嘴快破
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366