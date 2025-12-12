運動雲

>

魔神樂談約還在溝通中　林立新約進度「順利」至少5年約起跳

▲▼ 2025中職台灣大賽G5，林立。（圖／記者李毓康攝）

▲林立。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

樂天桃猿8日確定以兩年合約續留王牌MVP先發威能帝，無疑讓粉絲球迷心中大石放下大半，猿隊同時積極洽談其他洋投，與魔神樂經紀人還在溝通當中；至於強打林立新約，處長礒江厚綺說目前進度「順利」，希望近期可以公布好消息。

魔神樂今年球季先發25場，繳出13勝8敗、自責分率2.51的好成績，WHIP則維持1.08的優秀數字；整體季後賽表現，魔神樂挑戰賽G1先發6.1局失2分、G4以中繼身份穩住戰局，1局無失分。台灣大賽他在G1主投7局僅被敲3安無失分，G5先發5局僅失1分為自責分，助隊最終如願封王。

對於魔神樂談約最新進度，礒江厚綺說持續和經紀人保持溝通當中，波賽樂、凱樂部份還在觀察，「只要是能夠補強球隊戰力的都會列入整體評估，球團會積極規劃補強明年球季戰力。」

而林立明年將取得自由球員（FA）資格，近日受訪也透露已交由經紀公司處理相關事宜，對於最新談約進度？據了解合約將是5年起跳，礒江厚綺表示進度順利，「球團在針對合約年限一直都是以複數年方向討論，1年約從來都不在對話範圍，希望近期可以公布好消息；而戰力外名單補強則還在考慮整體戰力編成。」

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒、林立、魔神樂

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

確定了！日媒曝山本由伸參戰WBC 佐佐木朗希無緣參賽

悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

林岱安轉戰富邦　悍將已交25人保護名單

NBA首位出櫃球員自揭罹第四期腦癌　柯林斯：不會不戰而降

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

零容忍！法國網球員涉打假球遭重判　禁賽20年並罰221萬元

台日都要注意！紅雀火球男歐布萊恩表態願替南韓出戰WBC

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

