魔神樂談約還在溝通中　林立新約進度「順利」至少5年約起跳

▲林立。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

樂天桃猿8日確定以兩年合約續留王牌MVP先發威能帝，無疑讓粉絲球迷心中大石放下大半，猿隊同時積極洽談其他洋投，與魔神樂經紀人還在溝通當中；至於強打林立新約，處長礒江厚綺說目前進度「順利」，希望近期可以公布好消息。

魔神樂今年球季先發25場，繳出13勝8敗、自責分率2.51的好成績，WHIP則維持1.08的優秀數字；整體季後賽表現，魔神樂挑戰賽G1先發6.1局失2分、G4以中繼身份穩住戰局，1局無失分。台灣大賽他在G1主投7局僅被敲3安無失分，G5先發5局僅失1分為自責分，助隊最終如願封王。

對於魔神樂談約最新進度，礒江厚綺說持續和經紀人保持溝通當中，波賽樂、凱樂部份還在觀察，「只要是能夠補強球隊戰力的都會列入整體評估，球團會積極規劃補強明年球季戰力。」

而林立明年將取得自由球員（FA）資格，近日受訪也透露已交由經紀公司處理相關事宜，對於最新談約進度？據了解合約將是5年起跳，礒江厚綺表示進度順利，「球團在針對合約年限一直都是以複數年方向討論，1年約從來都不在對話範圍，希望近期可以公布好消息；而戰力外名單補強則還在考慮整體戰力編成。」