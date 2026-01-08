運動雲

>

洋基急等王牌！　柯爾TJ手術復原比預期慢、回歸時間曝光

▲柯爾（Gerrit Cole）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯爾（Gerrit Cole）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊急盼王牌投手柯爾（Gerrit Cole）早日重返投手丘，不過他的復出時間點可能比外界想像更晚，柯爾上季接受TJ手術，自2024年世界大賽後就未再先發出賽。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）上個月表示，預期柯爾可在5月底或6月初回到先發輪值；但《紐約郵報》旗下《The Show》Podcast近期節目中，播報員凱（Michael Kay）則透露，他對於柯爾的復原時間表感到意外，並直言原本以為會更早回歸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

凱在節目中指出：「柯爾大概要到6月1日才會回來，我對此有點驚訝，因為他做的是支架手術，而且那是在3月，我原本以為他會更接近球季一開始就能回來，」他接著說：「但你知道，他是一名年紀較大的投手，他們想確保他一切都對了，還有很多場先發要填。」

一般而言，TJ手術的復原期本就偏長，但超過一年才回到比賽節奏，仍屬相對較久的回歸時程，若柯爾直到6月才能歸隊，對洋基先發輪值無疑是一大打擊，球隊在2025年球季期間一路到休賽季都深受傷兵困擾。

除柯爾外，投手施密特（Clarke Schmidt）也接受TJ手術，且手術時間點更晚；若以相近進度推估，他可能得等到9月才有機會回歸，甚至不排除2026年未必能復出，至於羅登（Carlos Rodón）則因左手肘游離體清除並磨平骨刺接受手術，最快有望在4月下旬回到戰線。

在開幕日恐少了柯爾與羅登的情況下，洋基被傳出正透過交易或自由球員市場尋找額外先發投手，儘管布恩否認先發戰力是球隊「需求」，但洋基仍幾乎與市場上多位先發人選傳出連結。

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

郭俊麟被平良海馬暖哭！24小時快閃台灣：逛夜市、重訓、飯店剪髮

郭俊麟被平良海馬暖哭！24小時快閃台灣：逛夜市、重訓、飯店剪髮

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

日媒分析王彥程加盟韓華鷹表現　「怪獸牆」成為亮點

日媒分析王彥程加盟韓華鷹表現　「怪獸牆」成為亮點

湖人詹皇重大宣示！　本季「背靠背」賽程出賽全部待定

湖人詹皇重大宣示！　本季「背靠背」賽程出賽全部待定

超神！單腳「飛踢籃網」　馬刺溫班亞瑪秀怪力長腿天賦

超神！單腳「飛踢籃網」　馬刺溫班亞瑪秀怪力長腿天賦

則本昂大獲大聯盟合約報價！最快本周末做出決定　同時評估日職邀約

則本昂大獲大聯盟合約報價！最快本周末做出決定　同時評估日職邀約

台鋼雄鷹2026教練團到位！林振賢轉任一軍首席、郭建霖接掌二軍

台鋼雄鷹2026教練團到位！林振賢轉任一軍首席、郭建霖接掌二軍

道奇伺機再搶大咖FA　隨隊記者：當反派也不在意

道奇伺機再搶大咖FA　隨隊記者：當反派也不在意

【打開全是滿滿的作業】緊張哥不小心把妹妹的上學書包帶來機場

熱門新聞

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

郭俊麟被平良海馬暖哭！24小時快閃台灣：逛夜市、重訓、飯店剪髮

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

日媒分析王彥程加盟韓華鷹表現　「怪獸牆」成為亮點

湖人詹皇重大宣示！　本季「背靠背」賽程出賽全部待定

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／鄭宗哲轉戰光芒

2郭俊麟被平良海馬快閃台灣暖哭！

3曾是世界大賽關鍵英雄　狄恩遭DFA

4人形立牌競標賣出5.2萬　李晧禎曝感想

5日媒分析王彥程　怪獸牆成為亮點

最新新聞

1阿嬤我愛妳　戰神雷蒙恩賽後溫情喊話

2喬利托被看好轉投洋基

3柯爾TJ手術復原比預期慢

4小熊送走頭號新秀換來馬林魚強投！

5快訊／鄭宗哲轉戰光芒

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【身高差的魅力懂嗎？】慈妹靠雅英旁邊畫面太香了XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

#河智媛 跳舞被噴氣聲嚇到！驚訝睜大眼睛嘟嘴超萌❤️

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

【黃金救援時間】飛官辛柏毅有無跳傘逃生成謎　空勤不分日夜持續搜救中

【雙門Smart撞上294萬賓士】女駕駛左轉未禮讓　跑旅車頭被撞爛

當我嘗試使用英文導航 「有理解但不多」XD

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366