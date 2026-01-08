洋基急等王牌！　柯爾TJ手術復原比預期慢、回歸時間曝光

▲柯爾（Gerrit Cole）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊急盼王牌投手柯爾（Gerrit Cole）早日重返投手丘，不過他的復出時間點可能比外界想像更晚，柯爾上季接受TJ手術，自2024年世界大賽後就未再先發出賽。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）上個月表示，預期柯爾可在5月底或6月初回到先發輪值；但《紐約郵報》旗下《The Show》Podcast近期節目中，播報員凱（Michael Kay）則透露，他對於柯爾的復原時間表感到意外，並直言原本以為會更早回歸。

凱在節目中指出：「柯爾大概要到6月1日才會回來，我對此有點驚訝，因為他做的是支架手術，而且那是在3月，我原本以為他會更接近球季一開始就能回來，」他接著說：「但你知道，他是一名年紀較大的投手，他們想確保他一切都對了，還有很多場先發要填。」

一般而言，TJ手術的復原期本就偏長，但超過一年才回到比賽節奏，仍屬相對較久的回歸時程，若柯爾直到6月才能歸隊，對洋基先發輪值無疑是一大打擊，球隊在2025年球季期間一路到休賽季都深受傷兵困擾。

除柯爾外，投手施密特（Clarke Schmidt）也接受TJ手術，且手術時間點更晚；若以相近進度推估，他可能得等到9月才有機會回歸，甚至不排除2026年未必能復出，至於羅登（Carlos Rodón）則因左手肘游離體清除並磨平骨刺接受手術，最快有望在4月下旬回到戰線。

在開幕日恐少了柯爾與羅登的情況下，洋基被傳出正透過交易或自由球員市場尋找額外先發投手，儘管布恩否認先發戰力是球隊「需求」，但洋基仍幾乎與市場上多位先發人選傳出連結。