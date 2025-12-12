ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

▲勇士核心格林恐成交易籌碼？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士本季戰績未如預期，他們是否會在交易截止日前有「大動作」引起關注。《ESPN》多名 NBA 記者聯手推出多筆模擬交易，其中一筆相當震撼，內容竟是灣區拆散兩大4冠核心柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green），將格林送到獨行俠，換回 10 屆全明星長人戴維斯（Anthony Davis）。

根據《 ESPN 》的模擬方案，這是一筆4方交易。勇士將得到戴維斯與資深中鋒普朗李（Mason Plumlee）；獨行俠則換回格林、庫明加（Jonathan Kuminga）以及勇士 2026 年首輪選秀權；湖人獲得射手希爾德（Buddy Hield）；黃蜂則得到克勒貝爾（Maxi Kleber）、柯奈特（Dalton Knecht）與現金補償。

從勇士角度來看，等於是送走昔日王朝重要體系核心之一格林，加上年輕潛力股庫明加與一枚首輪籤，換取兩名內線戰力。

▲勇士年初組成新版3巨頭，左起巴特勒、柯瑞、格林，但開季表現不如預期。（圖／路透）

這樣的代價並不小。除了球隊平均年齡將進一步上升，戴維斯與普朗李都將在明年 3 月分別滿 33 歲與 36 歲外，戴維斯近年反覆的傷病史也讓風險加倍。《ESPN 》記者裴頓（Kevin Pelton）直言，勇士是否該為了戴維斯拆掉格林與柯瑞的搭檔？「可能不該」但若健康狀況下仍無法找回穩定性，這樣的豪賭值得討論，因為戴維斯能提供勇士多年來苦尋的擋拆終結點與禁區威脅。

除了這筆交易，裴頓也拋出另一套更複雜的模擬版本，涉及5支球隊。該方案中，勇士不再得到戴維斯，而是換回另一名全明星長人波辛吉斯（Kristaps Porziņģis）；國王則成為大贏家之一，換回 4 屆全明星後衛楊恩（Trae Young）。

▲ESPN模擬交易，其中一筆勇士送走4冠核心格林，換回明星長人戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

在此交易架構中，老鷹得到戴維斯、庫明加、希爾德與卡特（Devin Carter）；獨行俠獲得拉文（Zach LaVine）與兩枚首輪籤；國王則送走拉文等人換來楊恩與射手肯納德（Luke Kennard）。

這個版本裡，勇士僅需付出庫明加、希爾德與一枚前 14 順位保護的首輪籤，就能換回具備拉開空間能力的波辛吉斯，被視為成本相對較低的選項。不過，庫明加因為剛完成續約，要到 1 月 15 日（當地時間）後才能被交易，實際操作空間並不寬裕。

無論是哪一種方案，《ESPN》也坦言，這些交易真正成真的機率並不高，但在交易截止日前，圍繞勇士、戴維斯與楊恩的各種可能性，仍將持續成為聯盟與球迷熱議的焦點。