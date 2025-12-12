勇士補強不間斷！3年4500萬美元簽下蘇亞雷斯

▲教士隊蘇亞雷斯（Robert Suarez） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

勇士簽下外野手雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）後，隔天持續補強牛棚，與終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）達成3年4500萬美元協議。

根據《The Athletic》名記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，現任終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）預計仍會保有關門角色，蘇亞雷斯則主要擔任中繼、勝利組投手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇亞雷斯職業生涯前6個球季先後在墨西哥、日本發展，直到2021年12月與教士隊簽約，並於隔年4月、31歲時完成大聯盟初登板。自那之後，他逐漸成為聯盟頂尖後援投手之一（扣除表現欠佳的2023年）。

蘇亞雷斯生涯防禦率2.91，以40次救援拿下國聯救援王，累積4個大聯盟球季共拿下77次救援。 他在季後賽12次後援登板中，繳出3次救援、防禦率2.45的亮眼成績。季後教士未對他提出合格報價，因此其他球隊簽下他無須付出選秀權補償。

他的武器球種主要是三種：速球、變速球與伸卡球。其中四縫線速球是最具威力的球路，去年平均球速高達98.6英里（158公里左右），得分價值（Run Value）為+14，對手打擊率僅.169，使用率約六成。

受惠於身高六呎八吋（約203公分）的出手延伸距離，他的速球「體感球速」更快，去年延伸距離位居聯盟第81百分位。而變速球與速球的搭配也十分有效，製造32.8％揮空率。

近兩年蘇亞雷斯在多項數據上呈現正向趨勢。去年三振率27.9％、為2022年後最佳，保送率僅5.9％、創下生涯新低，獨立防禦率（FIP）2.88同樣為生涯最佳。2025年更是他連續第二年入選明星賽。