運動雲

>

阿隆索轉戰金鶯　大都會鎖定下一重砲人選曝光

▲阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿隆索離開大都會。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

紐約大都會面臨重大打擊，效力7年的重砲阿隆索（Pete Alonso）宣布以5年總值1.55億美元加盟巴爾的摩金鶯。地方媒體《SNY》今（11）日指出，在失去球團指標強打後，大都會必須迅速彌補火力缺口，並點名數名可能的補強對象。

阿隆索在大都會期間出賽1008場，累計打擊率0.253、264支全壘打、712分打點，皆為球團代表性數據。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他與日前轉投洛杉磯道奇的迪亞茲（Edwin Díaz）都多次表示希望留下，但最終仍選擇走向自由市場。《SNY》分析，大都會原先鎖定本季全壘打王舒瓦伯（Kyle Schwarber），但選手已確定續留費城。

現階段市場上尚有塔克（Kyle Tucker）、貝林傑（Cody Bellinger）等強打，不過媒體直言，他們的比賽掌控力遠不及阿隆索，且皆為左打，類型並不相同。

在自由市場選項方面，媒體特別點名本季敲出49轟的蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），認為大都會可能將其視為替代方案之一。

▲▼水手蘇雷亞斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲水手強打蘇亞雷斯。（圖／達志影像／美聯社）

蘇亞雷斯本季在西雅圖水手與亞利桑那響尾蛇2隊效力，具備長打火力，《SNY》表示，儘管蘇亞雷斯主守三壘，但「理論上作為指定打擊也具可行性」。

此外，報導也提到大都會可能關注日本球界的2名強打，包括村上宗隆與岡本和真，《SNY》分析指出，村上具備壓倒性的長打能力，但三振率偏高、防守評價較低；岡本則防守能力更佳，但長打火力不及村上。

在阿隆索離隊後，大都會必須重新評估戰力配置，究竟誰能填補中心棒次的火力空缺，仍是球團休賽季最關鍵的待解難題。

關鍵字： MLB紐約大都會阿隆索蘇亞雷斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

湖人里夫斯場均破28分成全明星熱門　詹皇揭進步關鍵

湖人里夫斯場均破28分成全明星熱門　詹皇揭進步關鍵

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

廈門海豚大舉補強台將！張喜凱、李嘉祥等前中職投手加盟

廈門海豚大舉補強台將！張喜凱、李嘉祥等前中職投手加盟

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

熱門新聞

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊進軍東京巨蛋　票價級距一次看懂

2拚80勝2敗　球評預告雷霆改寫新紀錄

3金鶯1.55億簽阿隆索！大都會雪上加霜

4味全龍教練團重組

5台灣王牌+1！徐若熙強烈意願想打WBC

最新新聞

1塞爾提克東區第3！主帥談坦圖回歸

2萬事達卡宣布合作WBC！可提前搶購

3當代最狂得分機器　SGA連96場得分20+

4狂勝49分　雷霆挺進NBA盃最終4強

5阿隆索轉戰金鶯　大都會鎖定下一重砲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【飛機出車禍】美國高速公路汽車突被飛機追撞！

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

【鳳山命案】檳榔攤闆娘遭砍亡　女兒相驗痛哭跪地

阿信回應「MV抓空氣」 笑：為了提早收工XD

郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366