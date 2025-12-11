阿隆索轉戰金鶯　大都會鎖定下一重砲人選曝光

▲阿隆索離開大都會。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

紐約大都會面臨重大打擊，效力7年的重砲阿隆索（Pete Alonso）宣布以5年總值1.55億美元加盟巴爾的摩金鶯。地方媒體《SNY》今（11）日指出，在失去球團指標強打後，大都會必須迅速彌補火力缺口，並點名數名可能的補強對象。

阿隆索在大都會期間出賽1008場，累計打擊率0.253、264支全壘打、712分打點，皆為球團代表性數據。

他與日前轉投洛杉磯道奇的迪亞茲（Edwin Díaz）都多次表示希望留下，但最終仍選擇走向自由市場。《SNY》分析，大都會原先鎖定本季全壘打王舒瓦伯（Kyle Schwarber），但選手已確定續留費城。

現階段市場上尚有塔克（Kyle Tucker）、貝林傑（Cody Bellinger）等強打，不過媒體直言，他們的比賽掌控力遠不及阿隆索，且皆為左打，類型並不相同。

在自由市場選項方面，媒體特別點名本季敲出49轟的蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），認為大都會可能將其視為替代方案之一。

▲水手強打蘇亞雷斯。（圖／達志影像／美聯社）

蘇亞雷斯本季在西雅圖水手與亞利桑那響尾蛇2隊效力，具備長打火力，《SNY》表示，儘管蘇亞雷斯主守三壘，但「理論上作為指定打擊也具可行性」。

此外，報導也提到大都會可能關注日本球界的2名強打，包括村上宗隆與岡本和真，《SNY》分析指出，村上具備壓倒性的長打能力，但三振率偏高、防守評價較低；岡本則防守能力更佳，但長打火力不及村上。

在阿隆索離隊後，大都會必須重新評估戰力配置，究竟誰能填補中心棒次的火力空缺，仍是球團休賽季最關鍵的待解難題。